Suspenden a Ismael Figueroa de los bomberos capitalinos por desviar 200 mil pesos

Por recibir un pago irregular de casi 200 mil pesos, el líder sindical del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, ha sido suspendido de su cargo temporalmente, informó el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza.

La suspensión de este personaje, que hoy se encuentra prófugo, responde a que se detectaron irregularidades en su cuenta, tras el servicio que se prestaba en Lerma, Estado de México, para la salvaguarda del Consejo de la Judicatura Federal.

“Lo que se encontró es que había pagos en su cuenta entregados por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, él lo recibió en su propia cuenta y sobre eso se determinó y se está investigando si el servicio efectivamente se prestó, eso fue lo que sucedió”, dijo al ser entrevistado durante la jornada de Sábado de Tequio en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Destacó que el pago lo hizo el Consejo de la Judicatura al Cuerpo de Bomberos y no a su líder, y precisó que fue la Dirección General de Bomberos la que trasfirió los recursos a la cuenta personal de Figueroa.









El contralor capitalino aclaró que la separación o suspensión es una medida cautelar sobre el procedimiento, toda vez que “la idea de las medidas cautelares es para que no pueda obstaculizar algún tipo la investigación.

“No tengo el monto exacto, pero son menos de 200 mil pesos y el punto no es la cantidad, sino la situación”, apuntó el funcionario tras comentar que se detectó la irregularidad en una investigación administrativa.

“El hecho es que un funcionario no debe de tener recursos por parte del erario público, es algo que no nos toca calificarlo, pero estamos en el proceso”, dijo Serrano Mendoza, luego de subrayar que, a pesar de su separación, eso no lo excluye de sus funciones como líder sindical.

“En el aspecto sindical no nos metemos, únicamente en su calidad de trabajador de los bomberos. Sólo por esto se le investiga; pero, además, investigamos muchos aspectos del Cuerpo de Bomberos en la administración anterior, es amplia la investigación”, concluyó.

