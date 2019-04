Desoyen a la UNAM en construcción de ciclovías

Autoridades capitalinas no tomaron en cuenta las recomendaciones de expertos de la UNAM para anunciar la construcción de infraestructura ciclista.

En noviembre la pasada administración recibió el PlanBici, elaborado por expertos de la máxima casa de estudios, en la que se recomendaba, entre otras cosas, que la construcción de ciclovías no fuera un vías secundarias, y que cada kilómetro de ciclovía tuviera un costo de tres millones de pesos para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Sin embargo, la actual administración capitalina encabezada por Claudia Sheinbaum hizo oídos sordos a estas recomendaciones y anunció la construcción de ciclovías que pasarían por algunas vialidades secundarias de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Venustiano Carranza, las cuales, además tendrán una inversión menor a la estimada por expertos.

El director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra, comentó a Publimetro que no es recomendable la construcción de ciclovías en vialidades secundarias, pues la velocidad de los autos ya no es elevada y existen barreras, ya que no todas las vías secundarias cruzan por avenidas principales como Churubusco, Insurgentes o Viaducto.

“Si tú construyes una red de ciclovías secundarias sólo van a servir para viajes muy cortos y locales que están dentro de un perímetro que las vías primarias rodean, y esa no es la realidad de los viajes en bicicleta. La realidad de los viajes en bicicleta es que siguen los mismos orígenes y destinos de los viajes normales al trabajo, y eso implica cruzar por avenidas principales”, expuso.

El PanBici refiere que el costo de construcción de un kilómetro de ciclovía es de tres millones de pesos, incluyendo señalamiento horizontal y vertical, paradas de transporte, cruces seguros y confinamientos. Asimismo, refiere que los biciestacionamientos semimasivos tienen un costo de construcción de tres millones de pesos, que incluye el costo del inmueble y el sistema de accesibilidad.

En tanto, el plan del gobierno capitalino para este año es crear 85 kilómetros de ciclovías, cuatro biciestacionamientos y 15 kilómetros de Trolebici, todo esto con una inversión de 251 millones de pesos, es decir, que no se tomó en cuenta los costos propuestos por la UNAM.

Importancia de la bicicleta

Para la subdirectora del Área de Benéfico de la consultoría para empresas Mercer Marsh Beneficios, Maria Gabriela Ruiz, en la actualidad la bicicleta juega un papel de suma importancia para las empresas y los empleados.

En entrevista, refirió que en algunos centros de trabajo se ha comenzado con la colocación de racks de bicicletas para la comodidad y accesibilidad de los empleados.

“Hoy en día el 80% de las empresas se encuentran en zonas urbanas, esto al final genera tráfico y las empresas se tienen que mover para que todos los empleados tengan facilidades y no tengan que estar horas en el tránsito”, apuntó.

Inversión ciclista en la CDMX para 2019:

201 mdp: Infraestructura (ciclovías)

50 mdp: biciestacionamientos

20 mdp: cultura ciclista

También habrá 4 biciestacionamientos gratuitos:

Tláhuac

El Rosario

Martín Carrera

Buenavista

