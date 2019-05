A finales de 2020 habrá más de 600 km de muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que para finales de 2020 habrá 643 mil 738 kilómetros de muro en la frontera sur con México.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario insistió en que México “debe detener la marcha de migrantes que se dirigen a la frontera”.

Además, urgió al Congreso a cambiar las leyes de inmigración ahora. “Los demócratas no actuarán”, advirtió.

Congress must change the Immigration Laws now, Dems won’t act. Wall is being built – 400 miles by end of next year. Mexico must stop the march to Border! @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de mayo de 2019