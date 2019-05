AMLO reitera que el gobierno ya no tendrá sindicatos favoritos

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la publicación de la Reforma Laboral, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se garantiza la libertad para la elección de los dirigentes sindicales, con lo que también se acaba la injerencia del gobierno en las decisiones de estas organizaciones.

“Este logro es de ida y vuelta, porque no sólo es decirles a ustedes que se democraticen y el gobierno va a estar dando indicaciones y va a tener injerencia en los sindicatos, o que vaya a tener líderes favoritos; ya no se va a actuar de esa manera, se garantiza la libertad sindical, respeto a la autonomía de los sindicatos, ya no hay tutelaje, los trabajadores no son menores de edad”, dijo.

López Obrador explicó que la democracia sindical fue une demanda desde hace varios años de los trabajadores, por lo que con la entrada en vigor de dicha ley, podrán elegir a sus líderes gremiales a través del voto libre, directo y secreto.

“Que el sector obrero haya aceptado esta iniciativa es muy importante, es entender que se viven nuevos tiempos, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, tenemos que entender las nuevas circunstancias y ustedes lo están haciendo, por eso es importante decirles que vamos a actuar con respecto a la autonomía sindical”.

Finalmente, dijo que los trabajadores, el gobierno y el sector empresarial deben establecer cómo se llevará a cabo el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje en los tribunales laborales, así como crear un organismo de conciliación para no sobrecargar al poder judicial.

“Por el dialogo podemos llegar a acuerdos entre los sectores de la producción, todo esto va a requerir de un proceso y lo tenemos que hacer de forma conjunta, la secretaria del Trabajo será mi representante con ustedes en este diálogo, las veces que sea necesario”, concluyó.

