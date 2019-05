Buscan académicos, a través de un juicio, endurecer verificación

La mala calidad del aire en la Ciudad de México ha empeorado durante los primeros cuatro meses del año y se debe en gran medida a que la verificación vehicular se relajó.

Por lo anterior, un grupo de abogados y académicos buscan suspender los nuevos lineamientos de verificación que entraron en vigor en enero, y regresar al antiguo esquema que era utilizado en 2018 para obtener el holograma “0”.

Cabe recordar, que el año pasado se hacía una doble prueba a los vehículos, y ahora sólo deben de pasar una, lo que permitirá a más de 160 mil vehículos mudar de holograma “1” a holograma “0”.

Te puede interesar:

Relajar la verificación en la CDMX fue un error: expertos

¿Cuánto cuesta vivir cerca del trabajo en la CDMX?

Bernardo Bolaños, abogado y académico de la UNAM, explicó a Publimetro que interpusieron una demanda de amparo en contra del actual proceso de verificación ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, la cual fue aceptada.

“Queremos que se prohiba que haya ese tipo de cálculos políticos en la verificación, hay normas internacionales que dicen cómo debe ser el aire, cómo se deben verificar los autos y aquí Claudia Sheinbaum no les hizo caso y por eso estamos donde estamos… por ejemplo, en abril sólo hubo un día del mes en que los contaminantes no fueron excesivos, eso significa deportistas que no deben de salir, niños enfermos y personas vulnerables en riesgo”, expuso.

Sólo 42 días limpios

Refirió que no tiene nada personal en contra de la Jefa de Gobierno y que incluso votó por ella, pero ahora la nueva política de verificación ha favorecido a los automovilistas, pero a costa de la salud de las personas, incluida su hija.

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, 78 de 120 días de 2019 han presentado mala calidad del aire. En otras palabras, esto quiere decir que únicamente 42 días han estado por debajo de los 100 puntos Imeca.

Organizaciones no gubernamentales también se pronunciaron en contra de flexibilizar la verificación vehicular. Por ejemplo, Stephan Brodziak, del Poder del Consumidor, comentó que las acciones en contra de la contaminación ambiental no se deben relajar.

Precisó que en vez de relajar la verificación, este modelo se hubiera importado a las otras entidades de la Megalópolis para que esta zona del país fuera un ejemplo de buenas prácticas ambientales.

Contingencias en la CDMX

En lo que va del año se han presentado cuatro contingencias ambientales en la capital del país. Lo anterior también es un signo de que la calidad del aire ha empeorado, pues en el mismo periodo del año pasado solo en dos ocasiones se había decretado alerta ambiental.

La primer contingencia se levantó el 1 de enero pues en la estación de monitoreo Villa de las Flores se registró un valor de 157 puntos. La segunda alerta fue el 30 de marzo cuando en la estación Pedregal se alcanzaron 155 puntos.

El 10 de abril, también en la estación Pedregal, se alcanzaron 152 puntos de ozono por lo que se levantó la tercera contingencia. Finalmente, el 16 de abril, en la estación Camarones, se registraron 154 puntos de contaminación y se levantó la cuarta contingencia.

Contaminación en 2019

78 días con mala calidad del aire

42 días con buena o regular calidad del aire

4 contingencias ambientales

¿Cómo era la verificación antes?

Se realizaba la prueba de Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD)

Otra prueba para medir contaminantes

Ahora sólo se hace la prueba OBD

Lo más visto en Publimetro TV: