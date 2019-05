Four Loko es tan seguro que se lo daría a mis hijos, asegura su director en México

Si uno pone las palabras «Four Loko» en el buscador de Google lo primero que aparece es un artículo alojado en un portal de noticias peruano que advierte sobre los peligros de esta bebida que, a decir de la publicación, combina alcohol con cafeína y taurina.

Para el CEO de la marca en México, Roberto Lee, un ex político del PRI que decidió incursionar en la comercialización de este producto en nuestro país, cientos de portales en México y Latinoamérica han caído en el error de publicar que la bebida combina embriagante con estimulantes, la razón de ello, explica, está en el nacimiento del producto.

Resulta que Four Loko nació en 2008 en Estados Unidos, justo en el llamado boom de las bebidas energéticas como Red Bull. En aquel entonces Four Loko tenía una fórmula que mezclaba alcohol más cafeína, lo que la hacía peligrosa pues lo que hace este último elemento es disminuir el nivel del alcohol en la sangre, y por tanto hace que el consumidor se sienta menos ebrio, lo que en un supuesto lo llevaría a consumir cantidades riesgosamente mayores.

Ante esto la Food and Drug Administration (FDA) estableció que ninguna bebida debería combinar alcohol con cafeína. Así en 2010 la FDA emplazó a cuatro compañías productoras de bebidas que contenían alcohol con cafeína, entre ellas Phusion Projects, productora de la más venida de todas: Four Loko, a que dejaran de producirlas o modificaran los componentes de sus contenidos. El producto que hoy promueve Roberto Lee en México no tuvo de otra que reformularse en 2010 y producirla solo con alcohol y saborizante.

Pero bueno eso ocurrió con la fórmula de Four Loko en Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con las latas de esta bebida que llegan a México y se consumen con fruición por jóvenes mexicanos?, a esta pregunta el CEO de la marca contestó que aquí es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la que avala que el contenido de cada lata es seguro.

Se le pregunta a Lee sobre la situación de sus ventas en México. Indica que 2018 cerró con un toral de 600 mil cajas vendidas, lo que les representa un crecimiento de 300%, cuando el resto de las bebidas similares lo hizo al 18%. Esto podría explicarse en gran medida al bajo precio del producto, el cual es más o menos de 35 pesos por lata.

Dice ser consciente del impacto que Four Loko ha tenido con los millennials, y explica que eso lo lleva a tener responsabilidad social, asegura que la marca va a las universidades a fomentar el emprendimiento empresarial pero a la vez fomentar el consumo responsable, dice que son muy estrictos con los distribuidores para que no vendan a menores de edad, y jura que apoya proyectos deportivos en los que proximamente estará involucrada la liga de baloncesto y el Gobierno de la Ciudad de México.

Por último se le cuestiona a Roberto Lee si le gustaría que la primera bebida alcohólica que probaran sus hijos cuando alcanzaran la mayoría de edad fuera Four Loko y dijo que sí, porque considera que es más seguro que, por ejemplo, el alcohol que venden en un antro, del cual se ignora de dónde provenga.

