AMLO pedirá apoyo internacional para rescatar cuerpos de Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que podría pedir el apoyo de Estados Unidos, China y Alemania en los trabajos para recuperar los restos de los mineros que quedaron enterrados en Pasta de Conchos, Coahuila.

"Voy a pedir el apoyo de los que tienen experiencia en esto, de los mismos trabajadores de aquí y voy también a hablar, si se necesita, de manera personal o por teléfono con los presidentes de otros países para que nos apoyen mandando a sus expertos", indicó.

Al encabezar la entrega de Programas Integrales de Bienestar, recordó que hay tres países que tienen mucha producción de carbón, como Estados Unidos, China y Alemania, por lo que "podría hablar con los tres presidentes o jefes de Estado, por teléfono, pidiéndoles que nos ayuden" en esta labor humanitaria.

El mandatario federal se dijo seguro de que en esta tarea contará con el apoyo de todos: trabajadores, familiares, sindicatos y empresas, y llamó a que no haya confrontación en este caso, "nada de pleito, necesitamos unirnos en esto y en todo, necesitamos buscar la reconciliación nacional”.

"Vamos a la transformación por el camino de la concordia y ya cuando vengan las elecciones, ya de nuevo cada quien agarra su partido, pero ahora todos unidos, la patria es primero", expresó López Obrador ante familiares de los trabajadores que perdieron la vida en la mina Pasta de Conchos.

En este marco, López Obrador afirmó que su gobierno siempre va a apoyar a los productores de carbón de esta zona, con compras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero "nada más es cosa de que se llegue a un buen acuerdo", comentó.

Al respecto dejó en claro que dicho acuerdo pasa por establecer cero corrupción y coyotaje, por darle preferencia a los pequeños productores, actuar con honestidad y vender a la CFE carbón y no tierra, así como buenos precios.

"La Comisión Federal de Electricidad no es de particulares, es del pueblo, y no (hay), que decir: le vamos a vender carísimo el carbón, pues sí, pero entonces la Comisión Federal no saldría adelante y tendría que vender cara la energía eléctrica. No, tiene que ser lo justo".

Por ello anunció que pedirá al titular de CFE, Manuel Bartlett, que acuda a Sabinas para ponerse de acuerdo con los productores de carbón y que no sea un acuerdo de cuatro meses, "si se puede, de tres años o de seis años", para que se mantengan las fuentes de trabajo y haya bienestar para los trabajadores.

