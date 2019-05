SpaceX lanza cápsula Dragon que lleva suministros para la EEI

La compañía aeroespacial SpaceX envió este sábado desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) un cohete Falcon 9 con una cápsula Dragon con suministros para la Estación Espacial Internacional (EEI), tras una serie de retrasos en la semana.

A las 02:48 de la madrugada de hoy (hora local), el Falcon 9 despegó desde una plataforma del complejo 40 de la base aeroespacial de Florida y nueve minutos después la cápsula de cargo Dragon se despegó del cohete para dirigirse a la estación espacial, a la que se espera llegue el lunes próximo.

Success! This morning, @SpaceX’s Dragon spacecraft launched on a mission to deliver more than 5,500 pounds of cargo to the crew living and working aboard the @Space_Station. Get the details: https://t.co/bZHz596X5n pic.twitter.com/Rqv70jx986

— NASA (@NASA) May 4, 2019