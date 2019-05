¿Quién fue el pintor zacatecano Rafael Coronel Arroyo?

Este martes se dio a conocer el fallecimiento del pintor Rafael Coronel, pintor zacatecano, a la edad de 87 años, la noticia la dio a conocer su hijo Juan Rafael Coronel Rivera.

Rafael Coronel Arroyo nació en Zacatecas el 24 de octubre de 1931 y en 1951 se trasladó a la Ciudad de México en 1951.

En la capital del país estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); posteriormente inició sus estudios de arte en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda.

A los 21 años participó en un concurso de artes plásticas en donde fue premiado. En 1956 realizó su primera exposición en la Galería de Arte Mexicano.

En 1960 se casó con Ruth Rivera, hija del muralista mexicano Diego Rivera. En 1964 pintó los murales ‘El mundo espiritual de los mayas peninsulares’ y ‘Abstracción’, los cuales se encuentran en el Museo Nacional de Antropología.

Su obra fue expuesta en grandes recintos como el Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno; además, fue reconocida internacionalmente al exponerse en Sao Paulo, Brasil; Nueva York, Estados Unidos; Bruselas, Bélgica; Milán, Italia, así como en China y Chile.

Reconocido por su trabajo artístico, Coronel Arroyo fue galardonado con premios como La Bienal de Tokio, la Condecoración Zacatecas 450 y el Premio Iberoamericano al Mérito de las Artes.

La secretaria de Cultura, Alejandro Frausto Guerrero, lamentó el deceso del pintor quien “perteneció a una familia de tradición en la plástica mexicana. Su diálogo estético fue con México y su tiempo, pero también con el mundo. Miembro emérito del Sistema Nacional de Creadores, hemos perdido a un gran artista emblemático de una época de México”.

Recordó que Coronel incursionó en varios movimientos artísticos, como la Ruptura y el hiperrealismo, por lo que logro enlazar las proposiciones vanguardistas de la Ruptura con las aportaciones de generaciones precedentes.

El pintor dijo que entre sus mayores influencias estaban Goya o José Clemente Orozco, incluso los críticos de arte vincularon su obra con Rembrandt o Caravaggio.

"Para mí lo cotidiano es la materia prima más importante, a veces en los libros encuentro la mejor inspiración porque ahí se encuentra toda la historia del mundo, de la naturaleza humana con todas sus conquistas, fracasos y retos”, aseguró el pintor en la inauguración de una exposición en el Centro Nacional de las Artes en 2011.





Cuando una novela salvó a Rafael Coronel

El escritor mexicano Gustavo Sainz, quien falleció el 26 de junio de 2015 en Bloomington, Estados Unidos, sostuvo una charla con ‘Descarga Cultura.UNAM’, en donde habló sobre su primera novela ‘Gazapo’.

En la plática dijo que Rafael Coronel pensó en quitarse la vida cuando vivía en Francia, pero que en el último o momento leyó su novela y decidió no terminar con su vida, como muestra de agradecimiento, el día que se conocieron, le regaló un cuadro.

“Rafael Coronel vivía en Francia y pensó en suicidarse, salió a caminar por el río Sena por última vez, pensando que la vida no valía nada; pero vio un letrero en una librería que decía: ‘ Un demonio mexicano’, pasó un puente, fue a ver la librería y el anunció era sobre mi novela ‘Gazapo’, se fue a su casa a leerla, le dio tanta risa que ya no se suicidó, cuando lo conocí en una exposición me dijo ‘vamos a mi casa, te regalo un cuadro, el que tú quieras’”.

