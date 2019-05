Listo plan ciclista para Jalisco que operará en este sexenio

El gobierno del estado anunció una inversión de 292 millones de pesos para proyectos de movilidad no motorizada durante el sexenio, donde destaca el mejoramiento del proyecto de MiBici y la construcción, reconstrucción y rehabilitación de ciclovías.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro señaló que se construirán 35.4 nuevos kilómetros de ciclovías donde habrá una inversión de 117.9 millones de pesos. Además se usarán 81 millones de pesos para reconstruir ciclovías en muy mal estado, en total 11.21 kilómetros y 20.4 millones de ésos para dar mantenimiento a vías ya existentes, en total 115 kilómetros.

Entre las ciclovías a construir está la Ávila Camacho, en proceso, y la cual conectará el Centro de Guadalajara con el de Zapopan. La otra ciclovía es la revolución que irá desde el Centro Tapatío hasta Tlaquepaque y que eventualmente llegará a la Central de Autobuses.

Otra ciclovía será en 8 de Julio, que conectará la ciclovía de Washington con la Zona Industrial y eventualmente llegará hasta Tlaquepaque y Tlajomulco. Otra ciclovía será la Tonalá, que irá desde la Central de Autobuses hasta el Centro de la ex villa Alfarera. Una más irá desde Guadalupe hasta la glorieta de los Niños Héroes.

46% aumentaron los viajes y suscripciones en MiBici a partir del desabasto de gasolina que ocurrió en enero en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Las ciclovías que se van a reconstruir es la de Federalismo y la del Malecón de Chapala. En cuanto a las ciclovías a las que darán mantenimiento, son las ya existentes tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en Ciudad Guzmán.

La situación con MIBici

En el tema de MiBici se invertirán 72 millones de pesos. Antes de buscar ampliar la red, se busca reforzar lo que ya exista. 54 millones de pesos se usarán para mantener la operación y 17 millones para adquirir camionetas que ayuden a rebalancear las bicicletas, y comprar 500 unidades más y refacciones. Actualmente hay 2,446 bicicletas.

“En el Plan Maestro de Movilidad no motorizada se documentó que en el año 2007 -2008 eran en promedio 200 mil viajes diarios en bicicleta. Los datos actuales nos demuestran que tan sólo este año el programa de MiBici ha duplicado esos viajes (…) hemos visto cómo el programa MiBici ha intentado ser metropolitano, pero si no tenemos la infraestructura que ayude a conectar los viajes, no podremos consolidar el sistema”, afirmó Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación.

Silva destacó que ha habido peticiones de ampliar el sistema MiBici a Tonalá y Tlajomulco, pero señaló que es complicado mientras no se garantice infraestructura ciclista segura. Los focos de mayor servicio se ubican en la zona de La Minerva y el Centro de la ciudad, donde la mayoría de los viajes no son con fines recreativos, sino desplazamientos hacia centros de educación y laborales.