Investigan por dolo a empresa que derribó árboles en Mitikah

La empresa Fibra Uno es investigada por actuar con dolo en el derribo de 54 árboles en la zona en donde se construye la Torre Mitikah, confirmó la procuradora general de justicia, Ernestina Godoy.

Asimismo, refirió que los nueve trabajadores de la firma fueron dejados en libertad porque no se les sorprendió en el momento de la tala y no porque hubieran tenido permiso para el derribo de los árboles, tal y como argumentó Fibra Uno.

“El juez los deja salir porque a ellos no se les detiene en el momento en que están talando, no fueron ellos los que talan. La investigación la seguimos en contra de la empresa (por dolo), está en curso la investigación, ellos han presentado documentos de Seduvi y le estoy pidiendo a Seduvi que valide y vamos a ver, pero no ahí no es un asunto en donde alguien haya declarado que no hay dolo”, expuso la abogada de la ciudad.

En este sentido, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que los nueve trabajadores no cometieron dolo, pero la investigación determinará si la empresa hizo la tala de manera intencional.

“En particular los trabajadores no actuaron con dolo, pero se va a revisar si hubo dolo en la empresa. Es decir, continúa la carpeta de investigación para la empresa en términos penales porque el Código Penal establece claramente que este es un delito penal, no solamente administrativo, sino que es un delito penal talar árboles sin permiso”, apuntó.

De acuerdo al Artículo 345 Bis de mencionado Código, se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a dos mil días de multa (42 mil 250 a 169 mil pesos), al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Además del castigo penal, la administración capitalina alista una sanción administrativa que rondaría los 25 millones de pesos.

No respetaron acuerdos

Claudia Sheinbaum apuntó que Fibra Uno propuso realizar diversas obras de mitigación por los impactos de la obra, entre los que se encontraba la construcción de un distribuidor vial sobre Real de Mayorazgo, sin embargo, el pasado 22 de abril se les notificó que esta obra vial era inviable, por lo que no se podían talar los árboles.

De acuerdo a la jefa de gobierno, la empresa hizo oídos sordos y realizó la tala de los 54 árboles el 4 de mayo.

“Son insuficientes las medidas de mitigación que están planteadas en el proyecto, sí son insuficientes, lo repito. No representan realmente una mejora en la movilidad de la zona, ni en el impacto urbano que se está generando. En realidad este deprimido es para salir del propio desarrollo, no es una medida de mitigación para la zona”, comentó.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que el proyecto de deprimido sólo contaba con un carril de salida hacia Avenida Universidad y otros tres carriles estarán destinados para dar acceso al desarrollo Mitikah y al Centro Comercial Coyoacán.

“Como consecuencia, si el carril que da salida a los vehículos hacia Avenida Universidad presenta problemas de congestión, las calles locales que tienen posibilidad de dar salida vehicular hacia las vialidades principales, y que no se planea aumenten su capacidad, pueden verse afectadas presentando niveles de servicio deficientes”, sostuvo.

Esta mañana un grupo de vecinos protestaron en contra de la tala de los 54 árboles, se pronunciaron por la cancelación de la Torre Mitikah debido a que no cuentan con los permisos necesarios.

Proyecto Mítikah por fases

Fase 0: Una torre de 23 niveles y un hospital de 11 niveles, ya en operación

Fase 1: Torre Mitikah de 65 niveles; Torre Churubusco con 35 niveles; un centro comercial de cinco pisos; y una Torre de consultorios que consta de 10 niveles, más del 50% de construcción

La Fase 2: Torre Coyoacán y Torre Universidad, de 35 niveles cada una; y Centro Bancomer de cinco pisos, suspendida

Torre Mitikah:

Su altura es de 267.3 metros de altura y contará con 67 pisos.

Su área total es de 98 mil 288 m²

El diseño de la torre está a cargo del arquitecto Cesar Pelli.

El diseño interior de los departamentos está a cargo del arquitecto Roy Azar

