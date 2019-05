Avanza consenso para aprobar leyes secundarias de la Guardia Nacional

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que existe una “evidente” crisis de seguridad y violencia en el país, por lo cual se busca aprobar las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.

“Siendo instrumentos tan importantes y fundamentales, en un momento en donde la crisis es evidente sobre la inseguridad y la violencia, tenemos que lograr que estén abrigadas, arropadas con el mayor sentido de unidad de estas leyes”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado anunció que las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia pendientes de aprobar, alcanzaron ya un 96 por ciento de consenso entre las bancadas parlamentarías y se mantendrá el diálogo en busca de la unanimidad.

Indicó que se trata de las leyes del Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, de Modificaciones a la de Seguridad Pública y la Orgánica de Seguridad Pública, sobre las cuales se prevé alcanzar un acuerdo total para que sean votadas el martes de la próxima semana.









Aclaró que para la aprobación bastaría con que Morena hiciera uso de su mayoría y saldría adelante “con discusión, a lo mejor tomas de tribuna o polarización política”, sin embargo está a la espera de construir “un gran consenso”.

“La intención es lograr el consenso, por eso nos hemos detenido y por eso no nos cansamos de reuniones y reuniones hasta que logremos el propósito”, añadió, tras recordar que las demás fracciones acordaron que si no hay acuerdo en una sola de las cuatro leyes, no habrá consenso general.

Insistió en que “no necesitamos mayoría calificada, menos unanimidad, como son leyes reglamentarias bastaría con la mayoría simple, que la tenemos en Morena. Sin embargo, no tendría la legitimidad a la que yo aspiro y por eso hacemos un gran esfuerzo para lograr la unanimidad y hasta ahora lo hemos logrado”.

