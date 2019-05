AMLO se reunirá con Christine Lagarde la próxima semana

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el próximo 29 de mayo con Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro se realizará en Palacio Nacional, en donde también estará el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; además el Senado de la República recibirá a Lagarde en sesión solemne.

Durante su visita Lagarde también se reunirá con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México y participará en el Women’s Forum for the Economy and Society.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: