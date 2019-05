Un probable tornado en Oklahoma deja dos muertos y graves daños

Un posible tornado destruyó un motel, golpeó un estacionamiento de caravanas, dejando dos personas muertas y causando daños importantes en la zona de Oklahoma City, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

El alcalde de El Reno, Matt White, dijo en conferencia de prensa que las autoridades están trabajando para notificar a los familiares de las dos personas que fallecieron. El funcionario no dijo cómo perecieron.

El posible tornado golpeó El Reno el sábado por la noche mientras una poderosa tormenta atravesaba el estado, señaló el meteorólogo Rick Smith.

Surveying tornado damage in El Reno. At least EF2 damage found so far. Survey continues. pic.twitter.com/jcfC9Cjw0l

— NWS Norman (@NWSNorman) 26 de mayo de 2019