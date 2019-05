Niegan amparo a dueña del Colegio Rébsamen

Una juez federal negó el amparo promovido por Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, por lo que el inmueble quedará bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia capitalina para continuar las investigaciones sobre las causas que ocasionaron la muerte de 26 personas en 2017.

En febrero pasado se ordenó a la PGJ el aseguramiento de la escuela de conformidad con la investigación en curso por la muerte de 26 personas en su interior, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, Yamín Eréndira Ruiz Ruiz, señaló en su sentencia que “resulta válido afirmar que la restricción de la disponibilidad del bien inmueble se encuentra justificada, al exigir la necesidad de investigar los delitos cometidos en la sociedad”.

Al solicitar el amparo, García Villegas argumentó que el aseguramiento no tenía una lógica de preservación, pues el inmueble ya había sido modificado conforme a su demolición realizada en septiembre de 2018, “por lo que era evidente que ese objetivo o requisito no cumplía y ello no podía ser utilizado como sustento para respaldar tal acto de investigación, ya que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que se realizará el aseguramiento a fin de que no se altere, destruyan; lo que no es acorde a lo que ya había acontecido”.

Ante esto, la Procuraduría local señaló que aunque en agosto se llevaron trabajos de remoción de escombro en la construcción colapsada, también lo era al interior del inmueble aún se encontraban tres edificios correspondientes al colegio, así como documentos y otros materiales.

“De ahí que se justifique la necesidad de preservar el bien en las condiciones que actualmente se encuentran; además, justificó las causas por las cuales se debe decretar la técnica de investigación sobre el predio, el cual es considerado como instrumento del delito”, mencionó la juez.

Tras el sismo magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México el 17 de diciembre de 2019, 19 niños y siete adultos murieron entre los escombros del Colegio Rébsamen, en la entonces delegación Tlalpan.

