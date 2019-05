Qué es la heterofobia, según ConFamilia

Este lunes apareció en Ciudad de México una manta con un mensaje homofóbico Avenida Revolución que hacia un llamado a defender la heterosexualidad a través del Día Internacional contra la Heterofobia.

Pese a que este mensaje de la organización ConFamilia fue catalogado por muchos usuarios como discriminatorio y homófobico, muchas de las personas que simpatizan con las ideas de este tipo de organizaciones están de acuerdo en que la heterofobia existe.

Antes de continuar con lo que dice ConFamilia y otras organizaciones conservadoras sobre lo que supuestamente es la heterofobia, es importante mencionar que de 2013 a 2018 en México fueron asesinadas 473 personas de la comunidad LGBT+, mientras que los crímenes contra heterosexuales por ser heterosexuales durante el mismo periodo fue de 0.

Entre otros argumentos, la comunidad LGBT+ también aseguró que no se puede hablar de heterofobia porque a las personas heterosexuales no son discriminadas por su orientación sexual cuando piden trabajo, ni son acosadas en la calle, ni existen "terapias" para obligarlos a cambiar, ni se busca eliminar su derecho a casarse o tener hijos.

La heterofobia no existe. Nadie discrimina a los heterosexuales. Nadie busca que los heterosexuales no tengan hijos, no se casen o no adopten. Dejen de hacer el ridículo!

— Luis Gonzalez (@luis_gj) May 27, 2019