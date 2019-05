No queremos ninguna ruptura con el FMI, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene una nueva relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó una ruptura en la relación con este organismo o con cualquier otra instancia financiera, económica o comercial.

“Lo que estamos planteando ahora es distinto y no queremos una ruptura con el Fondo Monetario Internacional y con ningún organismo económico financiero comercial, ni con ningún gobierno del mundo”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre su cambio de opinión sobre el FMI, que en su campaña electoral desaprobaba; sin embargo, refirió que ahora se tiene un nuevo enfoque porque ‘los organismos están cambiando’ y ya tienen otras políticas.

“Por qué no coincidir si el FMI condena la corrupción, por qué no coincidir si busca combatir la pobreza, por qué no coincidir si apuesta al desarrollo sustentable y se pronuncia por la igualdad de género. En eso estamos totalmente de acuerdo, es una nueva relación”, refirió.

Buena, la reunión con Lagarde

López Obrador consideró que ‘fue buena’ la reunión de carácter privado que tuvo este miércoles con la directora general del FMI, Christine Lagarde.

“Fue buena la conversación, nos permitió describirle cuál es la fórmula que se está aplicando, creo que le llamó mucho la atención el que se haya decidido financiar el gasto combatiendo la corrupción y la austeridad”, dijo.

Ahondó en que a Lagarde le interesó ‘mucho’ el plan de austeridad y aclaró que hay dos visiones distintas de esta: el de los neoliberales, que plantea afectar a ‘los de abajo y beneficiar a los de arriba’ y el de su gobierno, que trata de todo lo contrario, beneficiar a los más pobres.

“Nadie puede aspirar a lo superfluo mientras haya millones que carecen hasta de lo más indispensable”, agregó.