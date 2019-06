Antorcha Campesina pide a AMLO respeto para su organización

Durante el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en este municipio veracruzano, integrantes de Antorcha Campesina exigieron al mandatario respeto y detener lo que consideraron una campaña de odio hacia esta organización.

Al encabezar la entrega de apoyos de los Programas Integrales para el Bienestar, López Obrador acusó a los líderes de ésta y otras organizaciones de quedarse con el dinero destinado a los programas sociales.

“¡El Presidente Miente! ¡Alto a las campañas de odio! ¡Basta de mentiras, Antorcha exige respeto! ¿No que los pobres primero?”, expresaron los antorchistas de manera verbal y por escrito, en decenas de pancartas fosforescentes que mostraron al Ejecutivo federal.

Al escuchar sus protestas, López Obrador preguntó a los presentes quién apoyaba la decisión de que se entregaran los recursos de los programas sociales de manera directa y quiénes no. A mano alzada, la mayoría avaló la estrategia gubernamental, al tiempo que coreó: ¡Presidente¡ ¡Presidente¡ para contrarrestar los gritos de los inconformes.

¡Basta de calumnias a nuestra organización!”, expresó Janet Garcia Cruz, dirigente antorchista en Veracruz, al mandatario mexicano, a quien acusó de supuestamente encabezar una campaña de odio y desprestigio en contra de su organización.

Antes de la interrupción, Lopez Obrador delineó una fórmula “sencilla” para que el país cuente con recursos suficientes: acabar con la corrupción e impunidad. "Solo así el dinero llegará a la gente, de manera directa. Por eso se ha demorado un poco, porque se están haciendo censos para que se identifique a los beneficiarios".

“Nada de que 'soy de la Organización Independiente Emiliano Zapata', 'Francisco Villa' o 'soy de la Antorcha Mundial"", expresó y ante el grito de ¡Miente¡ ¡Miente¡ preguntó a los inconformes: “¿Son ustedes de la Antorcha Mundial? No, no hay ninguna organización así. No se va a entregar nada a través de las organizaciones, todo va a ser directo".

Y les cuestionó: ¿Saben por qué no se van a entregar nada con intermediarios? Porque no llega, se queda en el camino, hay moche, hay piquete de ojo. Ya no. Todo el apoyo de manera directa".





Ante la negativa de los antorchistas de guardar silencio, el mandatario mexicano dijo: “No le hace que se manifiesten, son libres de expresarse. Saben que nosotros venimos de la lucha del pueblo, venimos de la calle y también sabemos gritar. Pero no es eso, no va a ser así, no es con gritos, ni con sombrerazos. ¿Saben cómo es? Con democracia”.

Al continuar su discurso, el presidente reiteró que los apoyos se entregan directos a quienes lo necitan, entre ellos personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores, mujeres y campesinos.

Antes, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, resaltó que con el programa cañero Bienestar para el Campo, se inicia una nueva época de apoyo y resurgimiento de la actividad cañera nacional, e indicó que este año el programa se enfoca a brindar un apoyo económico, productivo, directo, de siete mil 300 pesos por productor.

Para ello, indico, sé deberá exhibir el comprobante de preliquidación “y así prácticamente nadie, nadie se quedara sin este apoyo”, Mientras que las regiones aledañas que albergan más de 15 mil productores que cultivan casi 70 mil hectáreas, abastece los cinco ingenios importantes para el país.

Los programas Producción para el Bienestar que se implementa desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incorporan como una de sus cinco modalidades el apoyo a productores de caña de azúcar de 15 estados productores del país.

Los principales estados productores son Veracruz y Jalisco, pero también serán beneficiados San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Campeche y Sinaloa.

El apoyo de Producción para el Bienestar consiste está dirigido a todos los cañeros, 170 mil, sin importar el tamaño de su predio. Ellos abastecen a los 51 ingenios productores de azúcar del territorio nacional. Los productores están inscritos en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Consadesuca)/Sader.

