Dan marcha atrás a artículo que daba “derecho a invadir”

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México dio marcha atrás al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que incluía el tema de desalojos forzosos y que generó controversia entre diferentes sectores que acusaban que se ponía en riesgo la propiedad privada al abrir la posibilidad de la invasión por parte de paracaidistas y hasta de la delincuencia organizada.

Con 46 votos a favor, sin ninguno en contra y cero abstenciones, los legisladores aprobaron este viernes la nueva redacción del artículo que indica que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandato judicial emitido de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Antes, la ley permitía desalojos sólo en "casos excepcionales”.

Para el líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, quien pedía su derogación al considerar que ponía de rehén a los propietarios: "No vale la pena que siga este artículo porque no tiene ningún fundamento, no genera ningún derecho ni crea una obligación”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el morenista Temístocles Villanueva, opinó que incluir este artículo constitucional es importante porque, si bien ya está en otras legislaciones, tiene mayor fortaleza jurídica que las otras. Lamentó que esta reforma no haya sido más garantista.

Luego de que EL UNIVERSAL publicó el artículo del ex procurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, en el que advertía que con la redacción había la posibilidad de invasión a predios, se desató la polémica.

El abogado afirmó que la nueva redacción es garantista, respetuosa de los derechos humanos, tanto de los propietarios como de personas a tener acceso a una vivienda.

