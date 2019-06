Prohibirán la circulación a autos con placas foráneas de 6:00 a 10:00 horas

A partir del 1 de enero de 2020 los vehículos con placas foráneas no podrán circular en la Ciudad de México en un horario de 6:00 a 10:00 horas, anunció el gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que esta medida sólo aplicará martes, miércoles y jueves, y que estarán exentos los autos particulares con placas del Estado de México y aquellos que cumplan con la verificación vehicular en la Ciudad de México.

De igual forma, indicó que esta medida busca desalentar la evasión de tenencia, pues es muy común ver a algunos automovilistas que van a emplacar sus unidades a Morelos o Hidalgo para no pagar impuestos.

“Son los vehículos de más recursos económicos los que van a emplacar a otros estados para ya no pagar tenencia y ya no verifican aquí y no tienen las mismas reglas, pero aquí es un tema de que todos tenemos que contribuir en la ciudad”, expuso.

Subrayó que esta medida no aplicará los viernes, sábados, domingos y lunes para favorecer el turismo hacia la ciudad. También expuso que esta acción puede hacer que ciudadanos busquen ampararse; sin embargo, insistió en que todas las personas deben cumplir con sus obligaciones y pagar impuestos.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) estima que en la capital del país hay 55 mil vehículos que están emplacados en otras entidades con dueños que viven en la CDMX.

Estrategias

Esta acción forma parte del plan del gobierno capitalino para reducir las emisiones contaminantes de las fuentes móviles en un 30% para el año 2024.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, indicó que este plan también contempla prohibir la circulación durante el día a los camiones de doble remolque y a aquellas unidades que transporten sustancias peligrosas.

De igual forma, no podrán circular unidades mayores a 3.5 toneladas de 6:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Además, en los horarios en donde puedan circular, sólo podrán hacerlo en corredores designados para carga pesada.

Van por más autos híbridos

Andrés Lajous informó que este plan para reducir las emisiones contaminantes también busca que para el año 2024, el 10% de automóviles nuevos sean híbridos o eléctricos.

Para logarlo, la administración capitalina dará incentivos no monetarios como estacionamiento y circulación preferencial para estas unidades. Además, se fortalecerá la red de carga para vehículos eléctricos.

Este plan también contempla que el 100% de los mototaxis o ciclotaxis sean eléctricos para el año 2024, y un programa de sustitución de taxis por unidades híbridas o eléctricas.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2018 se vendieron apenas 17 mil 807 autos híbridos o eléctricos en todo el país.

“La situación económica en este momento no nos apunta a que pudiera magnificarse la venta y circulación de los vehículos híbridos, y ni hablar de los eléctricos”, comentó el director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales.

Viajes en automóvil:

Restricción de circulación de 6:00 a 10:00 horas a las placas foráneas (martes a jueves)

Coche compartido en algunas vías de acceso controlado obligatorio de 7:00 a 10:00

Planes escolares, institucionales y empresariales de auto compartido

Programa de gestión del estacionamiento

Creación de zonas de bajas emisiones en la zona central de la ciudad

