Lori Lu, la mujer drag queen que rompe esquemas y fomenta la tolerancia

Aunque el ambiente del drag queen tradicionalmente está asociado con hombres, desde hace un año Lori Lu incursionó en esta actividad siendo mujer para combatir su pánico escénico, pero también para hacer activismo en favor de varias causas sociales.

A partir de esto no sólo ha pisado escenarios en Monterrey, Nuevo León, sino también en Estados Unidos, en donde logró avanzar a las últimas etapas de concursos de talentos, siempre arropada con alguno de sus personajes.

Lori Lu, el álter ego de Gloria Sotelo, es una de las drag queens a las que el frente ‘Familias Fuertes Unidas por Nuevo León’ demandó por presuntamente corromper a los niños a través del programa Drag Queen Story Hour, en el que ella junto a otras artistas del transformismo se convierten en cuenta cuentos para el público infantil en varios puntos del estado.

“Llevo un año como drag aquí en México, pero también he actuado en Estados Unidos, allá concursé en The Voice y en America's Got Talent como drag, esto me ayudó a combatir el pánico escénico que tenía desde pequeña, también incursionar en esto me ayudó a mejorar como cantante, estoy muy orgullosa porque entre miles de personas pude avanzar mucho en ambos concursos”.

Los primeros pasos en el tacón del drag

Después de vivir una temporada en Alemania y trabajar en un kínder, a su regreso a México vivió una época complicada, incluso entró en una etapa de depresión, pero al acudir a varios espectáculos de drags, uno de sus amigos le dijo que ella se podía desempeñar muy bien, ya que “antes de ser drag me vestía y maquillaba muy locochón”.

“Fue así como me decidí a ser drag y tener pretexto de subirme al escenario, sin la necesidad de cantar en vivo e ir eliminando mi pánico. Una de las enseñanzas que aprendí es que puedes hacer política en este ambiente, mis personajes son muy políticos”.

Lori Lu ha abordado varios asuntos políticos durante sus eventos, ya que es un tema que le interesa desde hace tiempo, confiesa que le gusta ver programas sobre política y conocer lo que pasa en otras partes del mundo.

Eso le permite tener mayor sustento en sus opiniones, así lo ha demostrado cuando habló sobre las políticas migratorias de Donald Trump, o para levantar la voz en contra de los feminicidios.

“En mis shows trato demasiados temas, en uno hablé sobre los feminicidios, en otro critiqué Trump, como medico-americana me importa este tema; con el tema de los feminicidios quise darle voz a las mujeres que ya no están y a quienes sufren algún tipo de violencia”.

Público machista

La incursión de Lori Lu en el mundo del drag levantó algunas cejas, pero no de la comunidad con la que actúa, sino del público, quienes cuestionaron que al ser mujer no debería realizar este tipo de espectáculos; sin embargo, ella se mantiene firme con sus personajes y actuaciones.

“De la comunidad drag he recibido mucho apoyo, me dicen que está padre que soy mujer, heterosexual y estoy ahí de inventada", asegura.

"Me ha pasado que en el público hay mucho machismo y consideran que una mujer no puede hacer esto, creo firmemente que todos merecemos respeto y desempeñarnos en lo que nos gusta”.

Actualmente Lori se prepara para participar en el ‘MTY Drag Project 5’, una de las competencias más reconocidas en Monterrey, cuya final será en agosto, “quiero ganarme la corona así bien bonito, seguir con ‘Drag queen story hour’, además de aquí en Monterrey queremos ir a la Ciudad de México.

Activismo contra la intolerancia

Lori Lu ha trabajado con niños desde hace tiempo, la mayoría de los veces se divierte mucho con ellos, pero también ha conocido casos que la han conmovido porque observa los daños que los prejuicios ocasionan en los menores, como una de la niñas que cuidaba en Alemania y que sufría de acoso.

"Le decían que por ser morena no era una niña bonita, palabras que le expresaban personas que supuestamente debería enseñarle valores", cuenta a Publimetro.

Este caso la conmovió y quiso hacer algo para eliminar los prejuicios en los niños, pero no sabia como hacerlo. Fue en una de sus visitas a Nueva York cuando conoció el trabajo que ‘Drag queen story hour’ realiza con los niños y sus padres para fomentar el concepto que a pesar de las diferencias.

“Me sorprendió la denuncia que pusieron, gracias a Dios no procedió, nunca habíamos tenido ninguna reacción y menos así de violenta por leer cuentos a niños; no pretendo caer en insultos o decir cosas malas de ellos, es su opinión, pero nos dan una ‘excusa’ perfecta de por qué el proyecto es importante y necesario, esos prejuicios y odios son los que queremos erradicar”, concluyó.

