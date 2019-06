Calificadoras no toman en cuenta la variable corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los pronósticos de las calificadoras no tendrán éxito porque no toman en cuenta la variable corrupción.

Te puede interesar: El 8% de gasolineras ocupan 'rastrillo' para robar al consumidor: Profeco

“La falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Por lo anterior, el mandatario dijo: “a las pruebas me remito” y reiteró que durante su administración ‘va a crecer más la economía’.

“Cuando menos va a crecer al dos por ciento, y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al cuatro por ciento”, sostuvo.

'Vamos bien y de buenas'

A pregunta expresa sobre si a su gobierno no le preocupan las perspectivas económicas en el contexto de negociación de los aranceles y ante el amago de su homólogo estadounidense Donald Trump, el mandatario contestó que no existe preocupación porque durante su gobierno no va a aumentar la deuda pública y hay finanzas sanas.

“Está muy bien la recaudación y vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación, a pesar de que está lloviendo fuerte y ya parará, diría mi paisano Chico Che, a pesar de eso, el peso está resistiendo. Entonces, vamos bien y de buenas”, manifestó.

Además, dijo que cada vez hay más trabajo, bienestar y aumentó el salario y eso “no lo dicen los expertos”.

“Tenemos todavía asignaturas pendientes, pero estamos trabajando”, aseguró.

Baja perspectiva económica

Este miércoles, debido a la amenaza de los aranceles de Donald Trump, Fitch degradó la calificación de la deuda soberana de México de BBB- a BBB, y Moody’s cambió la perspectiva de la calificación de estable a negativa.

También puedes ver: