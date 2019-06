Diputados y senadores se alistan para acudir al mitin de AMLO en Tijuana

La convocatoria al Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México y en favor de la Amistad con el Pueblo de los Estados Unidos que lanzó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para el próximo sábado en Tijuana rápidamente tuvo eco entre los integrantes del Congreso de la Unión.

A través de redes sociales y diferentes declaraciones, no sólo los integrantes del grupo de Morena en las Cámaras de Diputados y Senadores informaron que se darán cita en la frontera a partir de las 17:00 horas para protestar por la posible aplicación de aranceles a productos mexicanos como castigo al país por su fenómeno migratorio.

Las y los @DiputadosMorena estamos con el Presidente @lopezobrador_ y lo acompañaremos en el acto de unidad por la dignidad de México, el próximo sábado en Tijuana.

Todo nuestro respaldo en las acciones que ha encabezado el Gobierno de la República. #EstoyConAMLOxMexico pic.twitter.com/2nBzOF29IN — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2019

El diputado y coordinador de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, aseguró en su cuenta de Twitter que el grupo parlamentario atendería el llamado del mandatario federal, pues se trata de mostrar respaldo total a las acciones implementadas en contra del impuesto.

En tanto que el presidente de la Junta de Coordinación (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que habló con los distintos coordinadores de las bancadas políticas para conocer su postura en torno al tema y saber si acudirían.

"Ya tuve comunicación con el PAN, con Mauricio Kuri, que está fuera. Tuve comunicación con Miguel Osorio Chong, del PRI; tuve comunicación con Miguel Ángel Mancera, del PRD. Tuve comunicación con Sasil de León; tuve comunicación con Geovanna Bañuelos y sólo me falta tener comunicación con el senador Dante Delgado y con Raúl Bolaños, que lo veré un poco más tarde. Todos ellos han expresado la actitud de respeto a la convocatoria, algunos no han decidido si acudirán. Pero nosotros también respetaremos los que decidan no ir", precisó.

Además, detalló que los asistentes tendrán que hacerse cargo de sus gastos de manera personal, pues atrás quedaron los patrocinios del Senado para este tipo de movilizaciones, por lo que tendrán que absorber traslados, viáticos y hospedaje.

La convocatoria nacional del presidente @lopezobrador_, el próximo sábado 8 de junio, por la unidad en favor de la amistad con EUA será histórica. He conversado con las y los coordinadores de grupos parlamentarios para un acompañamiento institucional. La patria nos necesita. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 6, 2019

