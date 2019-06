Hasta 18% de las víctimas de secuestro mueren en cautiverio

La organización Alto al Secuestro estimó que del 16 al 18% de las víctimas de secuestro mueren en cautiverio.

En conferencia de prensa, la presidente de esta organización, Isabel Miranda de Wallace, subrayó que no hay un dato oficial o estadística al respecto, pero han podido estimar esta cifra después de analizar varios casos. En este sentido, destacó que también han visto que la violencia en contra de los secuestrados ha aumentado.

“Más o menos entre el 16 y 18% de las personas mueren en cautiverio, es decir, desde el momento que son capturados hasta que se paga el rescate y no los devuelven. Lo que sí hemos visto es que ha aumentado la violencia en contra de los secuestrados, antes no los trataban como ahora, y esto es un reflejo de la violencia que hay en toda la sociedad, no nada más en redes sociales, sino en general”, refirió.

Te puede interesar: Ignoran protocolos antisecuestro por complicidad o desconocimiento

Durante la conferencia de prensa, Isabel Mirada de Wallace también expuso que en mayo se incrementaron los secuestros en 23.9%, pues se levantaron 145 carpetas de investigación por 117 que se abrieron en abril. En total hubo 171 víctimas y 183 detenidos en el quinto mes del año.

Los estados con el mayor número de secuestros durante mayo fueron Veracruz (37), Estado de México (33), Ciudad de México (12), Jalisco y Puebla (siete).

“Veracruz es uno de los estados que mes a mes hemos estado reportando la alta incidencia y no hacen absolutamente nada. El presidente va, respalda al gobernador, pero no vemos que haya acciones para poder combatir el delito de secuestro y la inseguridad que se está cometiendo, eso nos preocupa. Exhortamos a que puedan poner su unidad antisecuestro de una manera adecuada”, abundó la activista.

Acumulado durante el sexenio

De diciembre de 2018 a mayo de 2019, Alto al Secuestro contabilizó 971 casos, es decir, un promedio de cinco al día. Comparado con los primeros seis meses del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, hay una reducción de 19.4%, pues hace seis años se reportaron mil 206 plagios de diciembre de 2012 a mayo de 2013.

Durante estos primeros meses, los estados con más casos son: Veracruz (258), Estado de México (172), CDMX (68), Puebla (57) y Tamaulipas (39).

Las entidades que no presentan carpetas de investigación abiertas por secuestro son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

Lo más visto en Publimetro TV: