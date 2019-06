Reactivará Sheinbaum Corredor Cultural Chapultepec

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la reactivación del Corredor Cultural Chapultepec, pero ahora con recursos públicos.

La primera etapa será el cambio de tuberías sobre avenida Chapultepec y después otras obras e incentivos para los comerciantes de la zona, todo esto, con reglas claras, recursos públicos y sin concesiones.

Asimismo, la mandataria capitalina dejó claro que su administración no pagará ni un sólo centavo a Deutsche Bank que reclama una indemnización de más de 900 millones de pesos por las utilidades que habrían ganado de no haberse cancelado el proyecto a finales de 2015.

“Entonces, queremos decirle a los ciudadanos que no vamos a pagar ni un centavo, que si a caso, el máximo valor por esto, no asciende a más de 10 pesos, que lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, que la concesión está cancelada; pero que el Gobierno en la defensa del patrimonio de los ciudadanos no va a pagar ni un centavo”, expuso.

Explicó que nunca hubo un proyecto ejecutivo para realizar el Corredor Cultural Chapultepec en la pasada administración, por lo que es absurdo calcular las futuras ganancias de algo que nunca existió.

“Pues en realidad no hay absolutamente nada gastado, y en todo caso pues sería a lo mejor los dos boletos del Metro de ir a dejar los papeles y regresar. Cada boleto del Metro cuesta cinco pesos, pues por ahí de 10 pesos, más o menos les correspondería”, recalcó.

Absurdo

En este sentido, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, coincidió en que es un absurdo calcular indemnizaciones por un proyecto que se canceló. “Tan absurdo como la cantidad que nos están reclamando, 921 millones de pesos por no hacer nada”.

Detalló que en agosto de 2017, Deutsche Bank presentó a la entonces Oficialía Mayor una solicitud de indemnización por 921 millones 116 mil 141 pesos por las utilidades que habrían ganado por el desarrollo del proyecto.

En 2018 el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que el objeto de la concesión fue cancelado y, en consecuencia, hubo una extinción anticipada de la concesión y ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas cuantificar la indemnización a favor del Fideicomiso, en términos del título de concesión, este juicio se encuentra vigente.

Aplauden decisión

Simón Levy, ex director de la Agencia de Inversión y Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México (ProCDMX), la cual estuvo encargada de echar a andar el proyecto en la pasada administración, aplaudió la decisión de la jefa de Gobierno de no otorgar indemnizaciones por proyectos cancelados.

“Aplaudo la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y de su equipo de trabajo para que los trabajos sobre Avenida Chapultepec se realicen con la rectoría del gobierno y con recursos públicos. Jurídica y moralmente le asiste la razón al actual Gobierno de la Ciudad de México”, expuso.

Deutsche Bank pidió:

121 millones 546 mil 348 pesos por preparación y ejecución del proyecto

799 millones 569 mil 793 pesos por pérdidas consecutiva de utilidades operativas del proyecto no obtenidas

Línea a del tiempo:

Agosto de 2015: ProCDMX anuncia el Corredor Cultural Chapultepec

Diciembre de 2015: Se hace una consulta para definir el futuro del proyecto

Diciembre de 2015: El proyecto se cancela

Agosto 2017: Deutsche Bank presentó solicitud de indemnización por 921 millones 116 mil 141 pesos

Diciembre de 2018: El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó a Finanzas cuantificar la indemnización

