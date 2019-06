Liberan al periodista Marcos Miranda; "para mí que me iban a dar piso", dice

La madrugada de este jueves fue liberado el periodista Marcos Miranda Cogco, luego de ser secuestrado al salir de su domicilio la mañana del miércoles.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó en su cuenta de Twitter que el comunicador, también conocido como Marmiko, fue liberado después de la 1:30 horas.

También te puede interesar: Marcos Miranda ha recibido amenazas de políticos, asegura su esposa

Felicitó a elementos de la SSP, C4, Marina, Defensa Nacional y Policía Federal que actuaron de manera coordinada en los operativos.

Hace unos momentos hemos logrado liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito a los elementos de SSP, C4, Marina, SEDENA y PF que actuaron de manera coordinada en los operativos y la intervención de SSPyPC. Felicidades Hugo Gutiérrez. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 13 de junio de 2019

Miranda Cogco compartió un video en sus redes sociales en el que explica que fue rescatado por elementos de la SSP tras un enfrentamiento con los secuestradores.

"Supuestamente me habían cambiado de casa, pero para mí que me iban a dar piso en un camino de terracería que está cerca de un puente. Ahí fue cuando policías se dieron cuenta de que había algo raro, comenzaron a seguirlo y se armó la balacera (…). Así fue como pude ser rescatado de este enfrentamiento que no le deseo a nadie", dijo.

Explicó que acudió a declarar al Ministerio Público y que salió ileso del enfrentamiento. Además, agradeció a su familia, amigos y medios que apoyaron a difundir la noticia y lo apoyaron.

El comunicador aseguró que continuará criticando al gobierno y todo lo que le parece que está mal.

La familia del comunicador informó a través de la página Noticias al Tiempo, de la que el comunicador es administrador, que fue secuestrado cuando salía de su domicilio por hombres armados en el municipio Boca del Río y responsabilizó al gobierno de Cuitláhuac García por lo que pudiera pasarle.

Su esposa, María del Pilar Gasca, aseguró que el periodista había sido blanco de amenazas por parte de políticos de Veracruz.

“Siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona crítica, primero del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, de Jorge Winckler, ahora del señor Eric Patrocinio, de Cuitláhuac”, dijo la mujer a medios.

EN PUBLIMETRO TV: