'No voy a renunciar, voy a dar resultados': Ernestina Godoy

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que no va a renunciar a pesar los los secuestros y asesinatos ocurridos en contra de jóvenes en los últimos días.

“Yo no voy a renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable. No vamos a fabricar culpables, cualquiera sabe que una investigación seria, fundamentada, sin violar derechos humanos y el debido proceso, no es de un día para otro y en eso estamos”, apuntó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: CDMX, tercer lugar nacional en secuestros

En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se encuentra trabajando con todo su esfuerzo para atacar el tema de la inseguridad.

Refirió que no se trata de crear hipótesis o de fabricar culpables, sino de investigar y dar con los responsables para evitar impunidad en los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño.

No fue secuestro, sino homicidio

Este jueves se dio a conocer otro caso de un estudiante asesinado, su nombre era Leonardo Avendaño y cursaba el postgrado en la Universidad intercontinental. En un principio se pensó que el alumno había sido secuestrado y posteriormente asesinado como ocurrió en Norberto Ronquillo, sin embargo, la procuradora aclaró que no hubo plagio y que fue un homicidio.

Por lo anterior -dijo Godoy- se levantó una carpeta de investigación y se realiza la recopilación de videos para tratar de obtener alguna pista del móvil de este asesinato que también conmocionó a la ciudad y a las redes sociales.

El cuerpo de Leonardo Avendaño fue hallado la noche del miércoles en la alcaldía de Tlalpan, se encontraba a bordo de su vehículo y presentaba señales de asfixia. La abogada de la ciudad informó que, de acuerdo a la necropsia practicada, el alumno tenía de 24 a 30 horas de haber fallecido.

El joven de 29 años fue visto por última vez el 11 de junio en la calle Trabajadores Sociales, colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa, cuando salió de su domicilio para dirigirse a una parroquia.

Fue el 12 de junio cuando los familiares levantaron la denuncia correspondiente y se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización, y ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron el vehículo con la víctima en su interior.

De acuerdo con los datos que proporcionaron testigos, la persona abordó su vehículo Chevrolet, tipo Trax, color gris y posteriormente los familiares perdieron comunicación con él, por lo que procedieron a realizar la denuncia por la desaparición.

Sin embargo, mientras se llevaban a cabo los trámites en la Fiscalía, el denunciante recibió una llamada telefónica, en la que se le informó que el vehículo había sido localizado en la alcaldía Tlalpan.

Lo más visto en Publimetro TV: