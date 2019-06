Guatemala será el 'tercer país seguro': Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Guatemala se está preparando para firmar para convertirse en un 'tercer país seguro'.

A través de Twitter, el mandatario hizo un llamado a los Demócratas en el Congreso para facilitar las leyes de asilo, "¡la crisis fronteriza terminará rápidamente!", dijo.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019