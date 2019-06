Trump amenaza con deportar a millones de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con expulsar a millones de personas que viven en el país sin permiso de residencia, un día antes de lanzar de forma oficial su campaña de reelección.

En un par de tuits a última hora, Trump dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará la semana que viene “el proceso de expulsar a los millones de extranjeros ilegales que se abierto paso a Estados Unidos de forma ilícita”.

“Los expulsaremos tan rápido como llegan”, dijo a sus seguidores en Twitter.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019