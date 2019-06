Espero ganar consulta de revocación de mandato en 2021: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera ganar la consulta que se realizaría en 2021 sobre su permanencia como presidente de México, así lo dijo durante la entrega de programas sociales en Atlixco, Puebla.

Te puede interesar: AMLO anuncia festival musical para el día de su informe en el Zócalo

“Con la revocación de mandato el pueblo pone y el pueblo quita, en 2021 se le va a preguntar al pueblo si quiere que el presidente se vaya o renuncie, espero ganar en esa consulta para continuar; entonces sí me va a alcanzar el tiempo para recorrer todos los municipios de Puebla y del país, ustedes saben que no me hallo en la oficina, en Palacio Nacional, tengo que estar en los pueblos, así inicie mi lucha y así quiero continuar”, dijo.

En el evento, como previamente lo hizo en San Martín Texmelucan, reconoció nuevamente al gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, por no intervenir en las pasadas elecciones que se realizaron en la entidad.

“No se tiene usar dinero del presupuesto para favorecer a un partido o candidatos, el gobierno no tiene por qué financiar campañas políticas, se tiene que terminar esa mala costumbre de que cada vez que hay una elección empieza la repartidera de cosas”, agregó.

Durante su discurso dijo que los apoyos se entregarán de forma directa, sin intermediarios, aunque en esta ocasión no hizo alusión a ninguna organización como lo había hecho en otras ocasiones, cuando mencionaba a la ‘Antorcha Mundial’.

“No estamos en contra de ninguna organización, queremos que se acabe con la corrupción, todos van a recibir su apoyo, no vamos a excluir a nadie. La Cuarta Transformación depende de que todos ayudemos, no depende de un hombre, dos, o tres. Todo esto depende de los ciudadanos, es asunto de todos gobernar, todos tenemos que ayudar”.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: