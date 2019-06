Proponen que food trucks paguen 6 mil pesos al año para operar en la CDMX

Diputados locales buscarán que los food trucks paguen seis mil 336 pesos al año para poder prestar su servicio en las calles de la Ciudad de México.

La legisladora local Circe Camacho presentó una iniciativa para poder regular la venta de comida o antojitos en estos vehículos adaptados, la cual señala, además del pago de permisos, que estas unidades no puedan estar más de siete horas al día en las calles y que no puedan moverse más allá de 200 metros del espacio que les fue asignado.

De igual forma, se propone otorgar permisos anuales. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) limitará el otorgamiento de estos permisos hasta una cantidad máxima de dos por persona física y cuatro por persona moral.

Lo anterior, de acuerdo a Circe Camacho, permitirá a los dueños de los food trucks trabajar con certeza y se librarían de pagar cuotas o extorsiones que actualmente cobran autoridades y tianguistas.

“Algunos funcionarios se han aprovechado de este vacío legal para cobrar cuotas para permitirles trabajar, esto en el mejor de los casos, porque también nos hemos encontrado que el propio narcotráfico les está cobrando uso de suelo”, refirió a Publimetro.

En este sentido, precisó que de acuerdo a un análisis que realizaron, existen en la capital del país alrededor de 300 food trucks que dan empleo a cerca de 30 mil personas, quienes se verían beneficiados con esta regulación.

La legisladora del PT argumentó que para elaborar esta iniciativa se acercaron a distintas organizaciones de food trucks, quienes -dijo- están dispuestos a cumplir con obligaciones fiscales y de sanidad y terminar con el hueco legal, extorsiones y pago de cuotas.

Quebré por los moches excesivos

Itzcoatl Carrillo tenía un vehículo de venta de comida en la alcaldía de Cuauhtémoc; sin embargo, quebró por las cuotas excesivas que tenía que pagar al día para poder vender los alimentos.

“En la delegación te pedían 250 por día, pero al rato llegaba otro de la zona y te pedía, llegaba otro en moto y te pedía; llegaba el policía y te pedía. Luego ibas a los tianguis a pedir un lugar y te pedían 250 pesos, no te aseguraban nada y te ponían en lugares donde no eras visible. En el Quiosco Morisco me cobraban 800 pesos por estar ahí… terminé tronando”, aseveró.

De igual forma, apuntó que los organizadores de eventos los defraudaban, por lo que se dijo a favor de esta regulación en donde se designen lugares y reglas claras para los comerciantes y autoridades.

Entre los permisos que tendrían que cubrir los propietarios de food trucks desatacan el pago de una contraprestación semestral por el uso del espacio público.

A decir de la diputada Gabriela Salido, se debe ordenar el espacio público y los servicios deben de dar una contraprestación por utilizarlo, como ya lo harán los scooters, bicicletas sin anclaje y en un futuro los vehículos que se dedican a la venta de comida.

Les cobrarán:

2 mil 534 pesos por el pago del permiso

1 mil 267 pesos cada seis meses por concepto de explotación del espacio público

1 mil 267 pesos por concepto de renovación del permiso anual

