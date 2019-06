Condicionar holograma “00” sería ilegal: AMIA

Las emisiones que generan los vehículos nuevos sólo representan el 1% de los partículas PM 2.5, por lo que atacar este segmento no es la solución para disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), consideró la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El presidente de la Asociación, Eduardo Solís, recordó que hace unas semanas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) propuso ya no dar en automático hologramas “00” a los autos nuevos a menos que rindan más de 15 kilómetros por litro, esto como una medida a largo plazo para bajar los índices de contaminación.

Sin embargo, consideró que esta medida no ayudará a mejorar la calidad del aire y sí puede afectar a la industria automotriz, aunque hasta el momento no tienen una estimación de cuál sería el impacto.

Asimismo, recordó que se encuentra en vigor la NOM 167 sobre verificación vehicular, la cual señala, entre otras cosas, de manera clara que los autos nuevos recibirán por dos años el holograma “00”, periodo que se puede ampliar por otros dos años, por lo que la CAMe podría caer en una violaciones a las leyes federales si condiciona la entrega de hologramas.

“Se habla en esta Norma Oficial Mexicana 167, la cual está recogida en los programas de verificación actuales, que los autos nuevos tendrán dos años sin tener que ir a un verificentro, a los dos años ir a una verificación y luego tener otros dos años (sin verificar), así está establecido en la norma federal. No entregar estos hologramas e incentivos que están establecidos, podría constituirse en una violación de la propia norma federal”, expuso.

En este sentido, apuntó que la CAMe debe regular de una manera más estricta a los hologramas 1 y 2, que es en donde se concentra más de la mitad de las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros. “La propuesta de la CAMe no incorpora restricciones adicionales a la circulación de los hologramas 1 y 2”.

Por último, subrayó están en pláticas con las autoridades de la Megalópolis para plantearles estas observaciones y juntos delinear una política integral que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

CAMe no puede, pero estados sí

El coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak, señaló que si bien la CAMe está impedida para modificar normas federales, cada una de las entidades que conforman la Megalópolis tienen las atribuciones para definir políticas más exigentes para la emisión de hologramas.

De igual forma, comentó a Publimetro que no es de extrañar el rechazo de la industria automotriz a estas disposiciones, pues siempre van a velar por sus intereses, aunque esto signifique poner en riesgo la seguridad y salud de las personas.

Asimismo, apuntó que este rechazo de la AMIA mete algo de presión a la CAMe, pero subrayó que como organizaciones sociales, durante los próximos meses, se encargarán de hacer visibles los engaños y la opacidad que ha tenido la industria automotriz para mejorar la calidad del aire.

Se buscó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para conocer su postura en este tema, pero no se ha obtenido respuesta.

Rendimiento automotriz:

Vehículos subcompactos de 3 o 4 cilindros tienen un rendimiento de 15 a 25 kilómetros por litro

Automóviles medianos de cuatro cilindros rinden de 12 a17 kilómetros por litro

Unidades de 6 cilindros llegan a rendir de 11 a 14 kilómetros por litro

