Inician campañas por la presidencia nacional del PRI

La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó las constancias de procedencia a las tres fórmulas que contenderán por la Presidencia y Secretaría General del partido, y que encabezan Ivonne Ortega, Alejandro Moreno Cárdenas y Lorena Piñón.

Te puede interesar: Dan licencia a gobernador de Campeche para ir por la dirigencia del PRI

A partir de este miércoles y hasta el 9 de agosto próximo, las tres duplas llevarán a cabo su campaña proselitista, que culminará con la elección interna del domingo 11 del mismo mes, para buscar el voto de los más de 6.7 millones de militantes priistas y para lo que contarán con una bolsa de cuatro millones de pesos.

Entre los cuatro aspirantes que no alcanzaron a cubrir todos los requisitos destaca el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien no logró el apoyo de todos los sectores del partido tricolor.

La primera fórmula que recibió la constancia de candidatura por parte del presidente de dicha comisión, José Rubén Escajeda, conformada por Ivonne Ortega Pacheco para contender por la Presidencia, y José Encarnación Alfaro por la Secretaría General.

Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro / Foto: Cuartoscuro

Escajeda les entregó, al igual que a las otras dos fórmulas, un paquete de discos digitales con el padrón de poco más de 6 millones 644 mil militantes afiliados al PRI y les garantizó que, en lo que corresponde a la comisión, la elección se efectuará con imparcialidad, equidad y transparencia.

Expuso que es compromiso de las fórmulas aportar lo que está de su parte, “respetarnos y generar un ambiente unido para que en las elecciones históricas del próximo 11 de agosto, el proceso llegue a buen puerto”, a fin de relanzar y vigorizar al PRI.

Minutos después de recibir la constancia, Ortega Pacheco expresó que tenía “sentimientos encontrados", al referirse a los compañeros de partido que optaron por renunciar a la contienda, ante los candados que se impusieron para participar como aspirantes.

“Estamos muy emocionados, pero tenemos sentimientos encontrados porque hay compañeros militantes que presentaron su interés y que por los candados que se tienen no lograron esta constancia”.

Por ello expuso que pugnará por un PRI de puertas abiertas, que le dé oportunidad a todos, donde no haya candados, donde la militancia tenga la libertad de expresarse y competir; “ese es por el PRI que vamos a trabajar”.

Ortega subrayó que no va a dar la batalla por la dirigencia del partido, sería entregar el partido como “satélite de Morena" y eso no lo queremos. Nosotros queremos ser un partido de oposición y de contrapeso que mucho le urge a este país”.

Al referirse a las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, en el sentido de no pelear por el “cascarón” del PRI, Ivonne Ortega respondió que “estamos peleando por el cascarón del partido, pero lo queremos convertir en la gran torre que fue y lo que seguramente será con la militancia”.

La segunda fórmula que recibió la constancia fue la conformada por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, quien negó que el PRI se encuentre “en terapia intensiva”, sino en un proceso de análisis interno.

Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria / Foto: Cuartoscuro

También negó ser el candidato oficial de la cúpula del partido y ser el “palomeado” por Morena, y reiteró “que se agarren los partidos políticos porque vamos a regresar y el PRI les va a ganar. Morena es un ave de paso”, destacó en entrevista luego de haber recibido su constancia.

Finalmente, la fórmula conformada por Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, fue quien en tercer lugar recibió su constancia, y en posterior entrevista Piñón Rivera aseguró que, contrario a los señalamientos de integrantes de su propio partido, tiene pruebas para garantizar su larga trayectoria como militante del PRI.

Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores / Foto: Cuartoscuro

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: