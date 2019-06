Congreso capitalino ahorra, pero no para comprar café

El Congreso de la Ciudad de México ahorrará en todo lo que pueda, menos en la compra de café.

la presidenta de la Comisión de Hacienda del órgano legislativo local, Valentina Batres, comentó a Publimetro que esta bebida es como un insumo básico que tienen para trabajar, por lo que no se contempla dejar de comprarlo.

"Es una bebida de cajón para el trabajo de toda la población, incluidos trabajadores de base, asalariados y diputados. No sé si reduciríamos el gasto, no te lo puedo decir”, apuntó.

Si bien los diputados locales bajaron su presupuesto general en más de 600 millones de pesos, algunos rubros específicos como el gasto para café mantienen intactos.

A través de una solicitud de información, el Congreso capitalino informó a este diario que durante este año gastarán 411 mil 475 pesos por concepto de café. En tanto, la ALDF gastaba al año una cantidad similar: 428 mil pesos.

Lo que sí reducirán es el presupuesto para agua, galletas y otros insumos no tan necesarios para el trabajo legislativo.

“Estamos estudiando cómo hacer más responsable nuestro consumo de botellas de agua para que vaya de acuerdo a las reformas que hemos aprobado de no generar más plástico, entonces estamos viendo dispensadores de agua que se puedan poner para disminuir el uso de plástico”, refirió Batres Guadarrama.

Ahorran más de 600 mdp

El Congreso e la CDMX disminuyó su presupuesto -en el que se incluyen remuneraciones especiales, compensaciones, gastos médicos mayores y gratificaciones de fin de año- en un 29% durante el primer trimestre del año.

De enero a marzo de 2019, los diputados gastaron 554 millones 826 mil 941 pesos, según el portal tudinero.cdmx, el cual entró en funcionamiento hace algunos días para transparentar el gasto y destino del presupuesto de la ciudad.

En tanto, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) erogó, durante el mismo periodo de 2018, 772 millones 810 mil 916 pesos, es decir, que hubo una reducción de 217 millones de pesos.

Valentina Batres, explicó que en total se redujeron más de 600 millones de pesos en 2019 para cumplir con la ciudadanía su compromiso de austeridad, y para que este recurso fuera destinado a otros rubros como seguridad, obras y desarrollo social.

“Acordamos no tener seguro de gastos médicos mayores, acordamos no tener seguro de separación individualizada, esto ya no lo tienen los trabajadores, no lo tenemos los diputados y no lo tienen los altos mandos administrativos. Cuando llegamos un titular de área administrativa ganaba entre 90 y 130 mil pesos, ahora ganan 6o mil”, indicó.

Más ahorros

En este contexto, de acuerdo a la plataforma tudinero.cdmx, el gobierno capitalino ha reducido en 23% su presupuesto para remuneraciones adicionales y especiales como compensaciones, horas extras, prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.

Durante el primer trimestre de 2019, se erogaron tres mil 250 millones de pesos para este rubro. En el mismo lapso del año pasado el gasto fue de cuatro mil 190 millones, es decir, que hubo una reducción de 940 millones de pesos.

Gastos del Congreso en 2019:

Café: 411 mil 475 pesos

Galletas: 426 mil pesos

Bocadillos: 312 mil 4 pesos

Presupuesto 2018: 2 mil 366 millones

Presupuesto 2019: 1 mil 766 millones

