Con fotocívicas, accidentes de tránsito aumentan 10%

Desde la puesta en marcha de las fotocívicas el pasado 22 de abril, los accidentes de tránsito han crecido en 10% en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Plataforma de Datos CDMX, en abril se reportaron 15 mil 761 percances y en mayo esta cifra se elevó a 17 mil 442, es decir, un promedio diario de 562.

Lo anterior, a pesar de que el objetivo principal de este programa impulsado por la administración capitalina es promover la educación vial y el civismo entre los automovilistas.

Al respecto, para el director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bernardo Barranda, este aumento en los accidentes de tránsito ya con las fotocívicas es preocupante.

“Desde luego que nos debe preocupar por que sabemos que los accidentes de tránsito son una de la principales causas de muertes, sobretodo, para niños y jóvenes. Además, sabemos que son prevenibles a través de cuestiones que están probadas como reducir velocidades, sanciones a quien viole la ley e infraestructura más segura”, comentó a Publimetro.

Confió en que este programa se vaya ajustando según la evidencia que arroje, y que además se aplique un programa de seguridad vial basado en los tres ejes mencionados.

Simulación

En tanto, la activista y ex funcionaria de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, expuso que el aumento de muertes y accidentes por hechos de tránsito desde que se instalaron las fotocívicas es motivo de preocupación para los capitalinos y la comunidad internacional.

“El actual programa no salvará vidas, por el contrario, aumentará las muertes en el pavimento. Esto es porque es una simulación que responde a un compromiso de campaña, y no a la evidencia disponible. Se advirtió desde el inicio y es una irresponsabilidad que no den marcha atrás”, apuntó.

Por último, precisó que es urgente que la administración capitalina reinstale el Programa Integral de Seguridad Vial para evitar cero muertes viales.

Con un corte al 15 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 35 mil 731 automovilistas perdieron dos de los 10 puntos de las fotocívicas; a 460 se les quitaron de tres a cuatro puntos; 13 conductores perdieron cinco puntos; y sólo seis conductores se quedaron sin seis puntos o más.

Sin embargo, todos estos infractores fueron perdonados hace dos semanas y se les aplicó un “borrón y cuenta nueva” debido a que no había una Ley de Cultura Cívica que sustentara las fotocívicas.

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, el 75% de los capitalinos consideran a las fotocívicas como un programa regular, bueno o excelente. Sólo el 21.9% de los consultados lo reprueba.

Accidentes de tránsito

En total, de enero a mayo de este año se reportaron 87 mil 866 accidentes de tránsito. El mes más crítico fue marzo cuando sucedieron 20 mil 21 hechos viales.

Más del 50% de estos accidentes (45 mil 562) fueron choques o alcances en donde no hubo personas lesionadas, reportó la plataforma Datos CDMX. En 21 mil 759 casos sí hubo lesionados; y 11 mil 717 personas fueron atropelladas.

Además, hubo cinco mil 922 accidentes de motociclistas, mil 761 volcaduras y en 384 incidentes de tránsito hubo personas lesionadas.

Accidentes viales en 2019: 87 mil 866

Enero: 16 mil 471

Febrero: 18 mil 171

Marzo: 20 mil 21

Abril: 15 mil 761

Mayo: 17 mil 442

Alcaldías con más percances

Iztapalapa: 13 mil 818

Gustavo A. Madero: 8 mil 870

Cuauhtémoc: 8 mil 687

Miguel Hidalgo: 7 mil 127

Coyoacán: 7 mil 105

Benito Juárez: 6 mil 855

