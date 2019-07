Janelly Farías llega a Chivas con ilusión de ser campeona

Chivas quiere dejar atrás el fracaso del torneo pasado en la Liga MX Femenil. Por eso, el equipo intenta reforzarse de la mejor manera. La última incorporación es Janelly Farías, defensora que tuvo experiencia en Europa e incluso disputó la Champions League para damas. Hoy, asume el reto y entiende de inmediato la obligación: conquistar el título.

“Desde chiquita crecí viendo a las Chivas en la tele. Yo conozco el futbol gracias a las Chivas. Mi papá siempre me enseñó lo importante que es Chivas para mi familia. Desde chiquita veía a Ramón Ramírez, Ramón Morales, Omar Bravo, Carlos Salcido que es uno de mis favoritos, Oswaldo Sánchez, el Chicharito. Es un sueño hecho realidad para mi familia y para mí”, explicó.

“El sueño es ser campeón, ese siempre es el objetivo, no hay de otra. Después de hablar con Nelly (Simón, directiva del equipo), me gusta la mentalidad que tiene el club, eso me llamó muchísimo la atención y eso hizo la decisión de venir a Chivas mucho más fácil. El objetivo siempre es ganar, sé que no todo el tiempo se puede, pero cuando no se puede es importante aprender, crecer y mejorar de esos momentos”, sentenció.

Prometió de inmediato entregarse por su nueva camiseta. “Soy resiliente, sé que como persona y como jugadora me voy a equivocar, pero eso no me va a impedir seguir adelante. Siempre voy dar lo mejor de mí aunque no me equivoque. Trataré de ser la mejor persona, que es lo más importante para mí ser la mejor persona antes que ser jugadora, porque al final del día eso es lo que vale en la vida”, sentenció la nueva jugadora de Chivas.

“A los 16 años fue mi primera convocatoria con la Selección Mexicana y desde ese entonces he representado a México. Jugué en San Diego Sea Lions, en la Segunda División de Estados Unidos. Después jugué en Chipre, en la Primera División de ahí, con Apollon Ladies FC, donde me tocó jugar Champions League, que fue algo increíble para mí”, recordó.

“Nunca imaginé jugar una una UEFA Champions League y pude hacerlo. Después de eso estuve en LA Galaxy, mi último equipo que también es Segunda División de Estados Unidos, pero un nivel muy competitivo, muy bueno, de los mejores. Ahora estoy aquí con el equipo de mis sueños. Para mí representar a Chivas es representar a México”, concluyó Janelly Farías.

Lo más visto de Publimetro TV: