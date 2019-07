Felipe Calderón niega estar detrás de protestas de policías federales

El ex presidente Felipe Calderón negó ser quien organiza las protestas de la Policía Federal para no integrarse a la Guardia Nacional, ante esta acusación pidió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentar las pruebas que sustenten esta afirmación y actuar en consecuencia o desmentirla.

Te puede interesar: Líder de policías inconformes fue sentenciado por secuestro: Durazo

“Niego categóricamente la cobarde acusación que desde el poder se hace, en la cual afirman que yo estoy organizando o que estoy detrás de la protestas de la Policía Federal, en particular al presidente, pero específicamente a Alfonso Durazo le exijo que si tiene las pruebas las presente y actúe en consecuencia, si no las tiene retire esas calumnias”, dijo Calderón en un video que compartió en redes sociales.

En su mensaje también descartó representar a los policías federales ante el gobierno, ya que consideró que esta situación sólo los perjudicaría en lugar de ayudarles; sin embargo, les recomendó organizarse y nombrar representas para que lleguen a acuerdos con las autoridades.

“Agradezco mucho a los policías que piensan de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga porque los podría perjudicar, ya que en la Secretaría de Seguridad gobiernan los prejuicios, los complejos, los miedos, por eso no puedo aceptar su oferta. Tienen que organizarse, esa mi sugerencia, presentar propuestas para que puedan llegar a un acuerdo”.

Preservar la seguridad, tarea compleja

Felipe Calderón también dijo que la labor más compleja de un presidente es la referente a preservar y garantizar la seguridad pública, por lo que quienes ocupan ese cargo tienen que tomar las decisiones administrativas y organizativas que considere pertinentes, siempre y cuando se basen en la Constitución.

Pero consideró que las manifestaciones de los policías son un problema de forma y de fondo, pues aseguran que varias de sus prestaciones y derechos laborales están en riego de desaparecer o disminuir, pero estas dudas no han sido aclaradas por el gobierno y se les acusa de corruptos.

“Me parece que sus demandas son cosas discutibles, pero son problemas de fondo que hay que atender. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse ustedes nada más, explíquenles cuál es el plan de seguridad que tienen y qué esperan que hagan dentro de se plan los policías federales”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: