"Nada me sorprendió", Emma Coronel habla tras el juicio de El Chapo

Tras un largo juicio en donde Joaquín Guzmán Loera fue considerado culpable por múltiples cargos por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, y en donde también se solicitó un decomiso de 12 mil 600 millones de dólares al narcotraficante, Emma Coronel reveló detalladamente para Proceso cómo vivió ella el juicio de su esposo.

En entrevista con el periodista Jesús Esquivel, quien cubrió el juicio en Nueva York, Emma Coronel aseguró que nada del juicio fue sorpresivo en cuando a las declaraciones de los testigos, aunque aseguró que no conocía a detalle tanta cosa.

No te pierdas: Aplazan para el 17 de julio la sentencia contra El Chapo

Luego de escuchar por meses las declaraciones de los testigos declarando en contra de El Chapo, muchos de ellos que eran conocidos y amigos, Emma relató que fue triste.

"Claro que me daba tristeza escuchar cómo una persona que supuestamente se decían sus amigos, hablaban tan mal de él". Aunque aseguró que no se sentía traicionada, ya que no se habló de nada que ella no supiera.









Publicidad









"No, no esperaba que hablaran bien de él. No esperaba menos".

Aunque durante la entrevista con el periodista, evitó hablar sobre las declaraciones de Dámaso López, señaló que esa parte fue algo muy fuerte. "No puedo decir que odio… decepción, tal vez decepción, y sé que tampoco la están pasando bien". Él igual está en la cárcel, alejado de su familia. Tiene a su hijo en la cárcel. También siento pesar”.

Emma asegura que habrá circunstancias que llevaron a Dámaso a atestiguar en contra de Joaquín Guzmán, "sé que no fue encantado de la vida. No sé qué le prometieron".

"No sé qué le prometieron, tal vez cosas para su hijo, y uno por un hijo es capaz de hacer lo que sea. Por eso yo no los juzgo ni tengo rencor para nadie, ni me tomo nada personal, porque yo no sé cómo la están pasando ellos o que los llevó a tomar esas decisiones".

No tengo miedo de estar en la cárcel

Emma Coronel aseguró que no tiene miedo de estar en la cárcel ya que, asegura, no ha cometido ningún delito. Sin embargo, teme que alguna vez pueda ser violentada o torturada como le pasó a su hermano a manos de la Marina en Culiacán para que les dijera donde se encontraba El Chapo. Esto fue solo unos meses antes de la captura del narcotraficante.

"Esas cosas me dan miedo, las violaciones, cómo se dice… (a los derechos humanos)".

No te pierdas: El Chapo solicita más horas fuera de su celda y tapones para dormir

"He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia… También están presos mi papá y mi hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí solo porque son mi familia y yo soy la esposa. He visto tanta cosa. Eso es lo que me da miedo, que puedan llegar a detenerme cuando esté con mis hijas. Pero de que me llamen a declarar, no tengo miedo".

Emma también dio detalles de cómo fue la detención de Joaquín Guzmán y las violaciones que hubieron en ésta, sin embargo, dijo que no habló por miedo. "no quería hacer más escándalo del que ya había.

Coronel dijo llevar una vida como cualquier mujer.

"Me considero una persona normal como cualquier persona que tiene su esposo, que tiene sus hijos, que tiene su casa, que lleva a sus hijos a la escuela, que va al gym, que va al súper, que va a la farmacia. Todo normal. Todo lo que yo veo en todas las mujeres normales. Eso es lo que yo soy.

EN PUBLIMETRO TV: