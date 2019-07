Antonio Rodríguez ve mejoría en Chivas, pese a derrota

Al comenzar los amistosos internacionales de la pretemporada, Chivas ha cosechado un par de derrotas. Sin embargo, el portero rojiblanco, Antonio Rodríguez, asegura que su equipo mostró una mejor cara en el tropiezo del sábado pasado por 2-0 frente al Boca Juniors.

“Hay que seguirnos preparando, creo que el equipo mostró una mejor versión. Seguimos enfocados en el arranque de la Liga, fue un buen partido de preparación ante un gran rival. El equipo mostró por lapsos todavía no el futbol que pretendemos pero sí un buen futbol”, explicó este lunes, al volver a la ciudad de Guadalajara.

Hasta ahora, Antonio Rodríguez se mantiene como el portero titular, pero sabe que Raúl Gudiño estará ahí, cazando una oportunidad. “Bien, es una competencia leal. Estamos buscando tanto con él como Toño Torre, hacer de la línea de la portería, la más sólida. Estamos trabajando muy fuerte, pero primero que nada somos compañeros y amigos, estamos dentro del mismo equipo”, detalló.

El plantel de Chivas tendrá que partirse para el arranque de la Liga. El 20 de julio disputa el amistoso ante Benfica en Estados Unidos. Un día después visita al Santos, en el debut dentro del Apertura 2019, pero Rodríguez no se preocupa. “Si tú analizas mono por mono, si analizas al plantel, tenemos plantel lo suficientemente completo como para pelear dos torneos y dividir el equipo, no me queda la menos duda”, sentenció el arquero del Rebaño Sagrado.

