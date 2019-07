Guardia Nacional patrulla colonia que no figura entre las más inseguras

El gobierno capitalino señaló que la Guardia Nacional se desplegaría en zonas con alta incidencia delictiva, pero la primer colonia en donde opera, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía de Iztapalapa, no figura entre las más peligrosas o inseguras según las cifras oficiales.

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México refieren que esta colonia no se encuentra entre las primeras 25 con alto índice delictivo. Las cinco colonias más violentas son: Centro, Doctores, Del Valle Centro, Roma Norte y Narvarte, en donde no se tiene contemplado que este grupo de elite opere.

De enero a mayo, en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl se han levantado 416 carpetas de investigación por distintos delitos. En tanto, en la colonia centro van dos mil 921, en Doctores mil 588; mil 321 en del Valle Centro, mil 71 en Roma Norte y 959 en la Narvarte.

Robo a transeúnte con violencia y violencia familiar son los principales delitos que se cometen en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. En total, 68 carpetas de investigación fueron abiertas por robo a transeúnte con violencia y 42 por violencia familiar. El 53% de los delitos que se cometen en ese lugar son de bajo impacto y el promedio mensual es de 83.

Vigilarán más zonas

Al respecto, la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, explicó que en los próximos días se buscará que los elementos de la Guardia Nacional patrullen otras colonias que también presentan altos índices delictivos como Ermita y los límites con el Estado de México.

Confió en que la incidencia delictiva en la alcaldía pueda disminuir en los próximos meses con esta y otras estrategias que prepara el gobierno local.

“Yo espero que durante este año se tengan resultados favorables porque no sólo es la Guardia Nacional, sino toda la estrategia que está haciendo la jefa de gobierno como reforzar la policía. Por ejemplo, en Desarrollo Urbano hay tres cuadrantes de la policía y va a ver dos patrullas por cuadrante”, expuso.

De acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Guardia Nacional y demás autoridades se encargarán, entre otras cosas de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Resultados pronto

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la entrada en vigor de la Guardia Nacional se dará de manera paulatina en ocho alcaldías y que hay una coordinación muy buena con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“En el caso de la Guardia Nacional, estamos esperando una semana para poder hacer la evaluación de ahí donde hay presencia cómo disminuyeron los delitos -ya lo vamos a presentar-. Y hay total coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el Gabinete de Seguridad”, expuso.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, comentó a Publimetro que la entrada de la Guardia Nacional a la capital del país es la confirmación de los altos niveles de inseguridad que se viven y que van creciendo. Apuntó que el esfuerzo de las autoridades debe enfocarse en las zonas en donde los delitos no ceden.

“La confirmación de la Guardia Nacional a la Ciudad de México es la evidencia de que las autoridades se dan cuenta de que no sólo pueden decir que las cosas no están en crisis cuando la evidencia es: si no estuviéramos en crisis, no llamarías a la Guardia Nacional”, expuso.

Delitos por colonia en 2019:

1.- Centro: 2 mil 921

2.- Doctores: 1 mil 588

3.- Del Valle Centro: 1 mil 312

4.- Roma Norte: 1 mil 71

5.- Narvarte: 959

6.- Morelos: 913

7.- Buenavista: 911

8.- Agrícola Oriental: 764

9.- Guerrero: 763

26.- Desarrollo Urbano Quetzalcóatl: 416

