En medio de polémica en Notimex, Sanjuana Martínez cierra su twitter

La directora de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), Sanjuana Martínez, cerró su cuenta de Twitter, red social en la que se enfrentó con varios personajes del periodismo nacional, así como con ciudadanos que cuestionaron varios de errores que se detectaron en las noticias de esta agencia.

Uno de los últimos mensajes que publicó en esta red social fue que estaban bajo ataque de miles de mensajes enviados por Bots, por lo que buscaban el origen de esas cuentas, ya que aseguró que dichos mensajes sólo tenían en fin de dañar a Notimex.

Entre los nombres que dio a conocer y que presuntamente estaban detrás de estos mensajes destacaban Rafael Cabrera, Luis Pablo Beauregard y Luis Pablo Beauregard, mientras que los medios señalados fueron Cultura Colectiva y Los Ángeles Press.

Recientemente Notimex fue tendencia en redes sociales por errores en sus notas, como el uso del término "think thank" (en lugar de think tank), en un mensaje mal escrito por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; además, Martínez acusó de noticias falsas a un par de fotografías que circularon en la red en donde la Agencia aseguró que el Cerro de la Silla está en la Ciudad de México y que las ballenas son crustáceos.

Oye, @Notimex. Quiero que me verifiquen si las ballenas son crustáceos y si el Cerro de la Silla se encuentra en la CDMX. Gracias. pic.twitter.com/xplyYNhvoe — Vampipe ⍨ (@vampipe) July 5, 2019

También causó revuelo su iniciativa para verificar si la información que se publica en los medios de comunicación son ciertos, sin precisar cuáles serian los criterios ni metodología para revisar la información.

¿Cómo ven a mi acosador deMauleón? Él y su grupo de comentocratas Nexos, Cal y Arena, Milenio y El Universal, siguen enojados. ¿Quién ha perdido la razón? Posted by Sanjuana Martinez on Saturday, June 29, 2019

Finalmente, Sanjuana Martínez también causó polémica por minimizar las protestas de los trabajadores despedidos de la agencia, quienes incluso hoy se manifestaron en el Zócalo para exigir su reinstalación o una liquidación completa.

