Tomás Boy no culpa a Alan Pulido por la derrota de Chivas

Chivas sufrió una nueva derrota en la pretemporada y las críticas se fueron en contra de Alan Pulido. El delantero rojiblanco falló un penal, cuando el encuentro ante la Fiorentina estaba 1-1 y lo cobró con su clásico “brinquito”. Al final, el Rebaño Sagrado perdió por 2-1 en su debut dentro de la International Champions Cup, pero el técnico Tomás Boy no culpó del resultado a su atacante.

“Las derrotas son horribles, siempre es bueno trabajar con resultados positivos. Ante la Fiorentina tuvimos para irnos arriba en el marcador tranquilamente y llevar el partido a mejores términos. Fallamos un penal, no responsabilizo al que tira, pero el haber tenido la ventaja nos hubiera puesto en una situación táctica mejor para enfrentar a este adversario y nos hubiera ido mucho mejor”, explicó Tomás Boy.

A quien sí responsabilizó fue a técnicos pasados, pues aseguró que en su equipo hay defectos que no se han podido borrar. “Creo que en el desdoble y las transiciones fue muy bueno, a pesar de algunos errores en las coberturas. Nos hicimos demasiado para atrás y no me gusta ese juego, lleno de hábitos anteriores que se irán subsanando con el correr del trabajo porque una pretemporada no es suficiente para eso”, detalló.

“Cambiar esos hábitos en un equipo que había entrenado de otra forma les está costando, pero me gusta esa intención de hacerlo. Por eso tenemos algunos errores que son consecuencia de este tipo de modificaciones. Hay confusiones e incluso me lo han manifestado algunos jugadores, es normal”, agregó el entrenador de Chivas.

La pretemporada ha sido un dolor de cabeza desde que comenzaron los compromisos internacionales. El Guadalajara suma tres derrotas al hilo frente a River Plate, Boca Juniors y Fiorentina. Pese a todo, Tomás Boy se mantiene optimista. “Veo a este equipo para competir, buscaremos salir de la zona en la que estamos y luego entrar en la Liguilla. En México cualquiera puede ganar, entrando a la Liguilla todas las posibilidades están ahí”, sentenció.

El próximo sábado, Chivas enfrentará al Benfica de Portugal, en Santa Clara, California. Un día después, debutará en el Apertura 2019 ante Santos Laguna. Tomás Boy reiteró su decepción ante la falta de apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol para reprogramar su compromiso de la fecha uno.

“Hubiéramos querido que la Federación fuera un poco más comprensiva con nuestra oportunidad de jugar un torneo como la International Champions Cup. El hecho de que estemos en este certamen es muy importante para el club, pero sabíamos que esto nos causaría un tema así (dos partidos en días consecutivos) en nuestra Liga”, finalizó.

Lo más visto de Publimetro TV: