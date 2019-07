No perdemos la esperanza de regresar a casa: familias desalojadas del Centro Histórico

Hace más de un mes César Vélez y su madre vieron cómo un grupo de hombres comenzaron a sacar sus pertenencias, y las de otras 15 familias desalojadas de sus viviendas para ponerlas en la calle Isabel la Católica en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Unas personas se presentaron como apoderados del inmueble y les dijeron que lo habitaban de forma irregular y tenían que salirse del edificio, pese a tener más de 60 años de vivir ahí.

“Yo tengo 40 años, aquí nací; mi madre hace más de 60 años que llegó a vivir aquí con mi papá, tiene recibos de los pagos de la renta, entonces no nos explicamos por qué sin previo aviso, de un día para otro, sacan nuestras cosas, desalojan a las personas sin importar que muchas de ellas son de la tercera edad, algunas están en silla de ruedas o tienen discapacidad visual, como dos de mis tíos que fueron echados a la calle sin ninguna contemplación”, relató.

El día del desalojo los cargadores fueron protegidos por un grupo de policías, señaló César, aunque no pudieron sacar todo ya que personal del gobierno de la Ciudad de México acudió al sitio para verificar la situación y pudieron tener un respiro.

Abundó que durante el desalojo las personas que se presentaron como los apoderados del edificio no les mostraron ningún documento que respaldara esta acción; sin embargo, quienes reclaman la propiedad dejaron a unas 20 personas dentro del inmueble para vigilarlo y desde uno de los balcones observan a los vecinos que montaron un campamento en la puerta del edificio para evitar que saquen las pertenencias que aún tienen dentro, como camas, electrodomésticos, tinacos y bombas de agua.















“Seguimos aquí porque estamos esperando respuesta del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de Gobierno, queremos saber qué va a pasar, no perdemos la esperanza de regresar a nuestra vivienda, nuestra historia está aquí; el inmueble fue expropiado a nuestro favor en 1985, tenemos los documentos que lo demuestran, pero pareciera que eso no importa”.

Durante todo este tiempo, algunas de las personas que fueron desalojadas lograron irse a vivir con vecinos y amigos a pocas cuadras del lugar, sobre todo los adultos mayores, quienes hacen guardia se han dedicado a vender desayunos, tortas y elotes para poder sobrevivir.

“Estamos vendiendo alimentos porque tenernos que darle de comer a nuestras familias, queremos una solución de parte de las autoridades, que revisen los documentos que tenemos; quienes se hacen pasar por los apoderados no se han vuelto a parar por aquí, hasta el momento no hemos tenido problemas con los que están adentro del edificio, pero es una situación incómoda. No perdemos la esperanza de regresar, este inmueble ha sido nuestra casa desde hace 60 años, no nos pueden dejar en la calle”, concluyó Vélez.

