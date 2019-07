El lujo accesible llega a Las Vegas con Mr. Coco

Francesco, cuéntanos un poco de este bar ¿cómo es el ambiente y qué es lo que ofrece diferente a tantos que ya existen en Las Vegas?

—Es un ambiente para todo público, donde la gente puede conversar y disfrutar tiempo de calidad porque no hay distracciones como el ruido de un casino, además la música es apropiada, mantiene un volumen adecuado, lo que permite la interacción social.

Ir a Mr. Coco es encontrar toda la atmósfera que se encuentra en Europa, con una calidad muy alta en bebidas. Todo el servicio es en cristalería, servilletas en algodón egipcio, los coasters (posavasos) grabados con el emblema de Mr. Coco, porcelana china de Bernardo, whiskys y coñacs de 7 a 8 mil dólares la botella, es una propuesta de un nivel alto, pero el sitio busca ser un lujo accesible.

Un sitio bastante elegante donde todos tienen cabida, tanto gente joven como los millennials, o los baby boomers, que rondan los 60 años; por ejemplo, los sábados por las tardes se puede ver a chicas veinteañeras, lo mismo que a una pareja de 60 años bailando enfrente del piano. Ejecutivos de diversas compañías disfrutan mucho de este lugar porque es bonito, armonioso y no está etiquetado para gente adulta o gente joven, es un lugar muy especial que busca provocar una experiencia de lujo en las personas que asisten.

Este es un concepto que Las Vegas no había tenido en mucho tiempo, tenemos la satisfacción que desde que el cliente entra, de inmediato es atendido y consentido, ya sea que esté sentado en la mesa o en la barra la hospitalidad del lugar siempre está a su servicio.

Francesco Lafranconi, fundador y socio gerente del bar Mr. Coco, en el Palms Casino Resort. / Cortesía

¿Podrías describir cómo es la experiencia del lugar?

—La experiencia en Mr. Coco empieza desde que se entra porque las personas se desconectan del ruido del hotel, de las máquinas del casino, de los olores, es un ambiente totalmente distinto.

La política de vestimenta se sugiere que sea elegante casual, y la única restricción es que no se permite la entrada si se pretende ingresar en shorts o bermudas.

¿En qué te inspiraste para el nombre del bar?

—La historia detrás de Mr. Coco es mi mascota, de ahí tomé el nombre y mi hija me ayudó con el branding, además de que es fácil de pronunciar y de recordar en casi todos los idiomas, es así que la mascota se convirtió en la imagen del logotipo y se utiliza para la mayoría de la decoración, las bebidas, incluso en el menú hay un tipo de pasta con caviar servido en los platos de porcelana de Bernardo que lo decoran con la imagen del perrito, que es un West Highland White Terrier.

El nombre y branding surge de la mascota de Francesco Lafranconi. / Cortesía

¿Qué es lo que hace tan especial a Mr. Coco?

—Las bebidas son muy elegantes y son bonitas para ver, donde la gente aprecia la estética y los detalles de la preparación de la bebida, lo que las convierte en un lujo accesible, porque no es tan caro y sí se puede pagar.

El lugar es de alta calidad, impecable, limpio cuyo enfoque es más sensorial, como un perfume italiano cuyo aroma se recuerda permanentemente. Es una experiencia completa porque a la vista tienes la estética; al tacto, el cristal, las porcelanas y las servilletas; mediante el oído se disfruta del increíble sonido tan balanceado y ecualizado, que incluso en un volumen alto, la gente puede murmurarse y platicar sin que resulte molesta, a diferencia de ir a un club donde la música es tan alta que se la pasa uno gritando.

Es un lugar muy elegante donde los precios en promedio están 5 dólares por arriba de una bebida en cualquier otro sitio que no tiene este nivel de calidad. Es un poquito más caro que el típico casino bar de Las Vegas, porque aquí se paga más por el ambiente y la atmósfera de lujo que proporcionan los olores, las texturas, se paga por la experiencia no tanto por lo que se va a consumir.

Por ejemplo, si vas a Londres o París, pagas por lo menos 30 dólares, mientras que en Las Vegas los tragos varían entre 14 y 18 dólares y en Mr Coco son de 20 a 25 dólares. Quisimos proveer un lugar para turistas que quieren vivir una experiencia de lujo, vivir un desintoxicante del ambiente ocupado que viven diariamente, y esto es lo que lo hace ser diferente.

El reloj del lugar no tiene manecillas para dar la impresión de que el tiempo se detiene cuando se entra al lugar y tampoco hay ventanas, así que el tiempo transcurre sin sentir.

El bar ofrece una buena experiencia sin que los precios resulten excesivos. / Cortesía

¿Cómo definiste la carta de cócteles que se ofrecen?

—Para escoger los cócteles usé toda la experiencia acumulada de haber trabajado en los mejores lugares de Europa. Las bebidas son muy bien balanceadas, muy bonitas a la vista, no son suaves ni fuertes, por ejemplo, hay lugares donde puedes ir por un bourbon o un scotch que son fuertes, pero eso resulta cansado para el paladar, así que yo prefiero crear bebidas que cuando me pregunte ‘¿puedo tomarme otro?’, ‘¿puedo tomarme el segundo o el tercero?’ aún me sienta bien, sin estar ebrio. Lo que busco no es emborrachar a la gente, sino transportarla a los recuerdos de su niñez o a sabores que ellos atesoran, se trata más de una conexión, donde la bebida es un catalizador más que un trago para embriagar. Al Daiquirí por ejemplo, solamente se le pone limón fresco, aunque guardamos el jugo en botellas, para preparar esta bebida se tiene que cortar el cítrico en el momento de su preparación, agregar azúcar de caña, el ron y encima una capa de ron para que tenga el toque muy particular de Mr Coco.

Las bebidas son elegantes, tienen textura, se sienten en el paladar, tiene presentación, aroma, además de que se utilizan diversos tipos de hielos, según el trago que se prepare, hay 32 tipos de cristalería y cientos de etiquetas de diferentes licores.

Los platos del menú se basan en la cultura italiana, simples, balanceados, sin que se mezclen tantos ingredientes.

Con tantos cócteles que has creado ¿cuál consideras tu favorito?

—El americano con una rodaja de naranja o cáscara de limón, un Negroni, o un Gin and Tonic, es una bebida simple, pero muy deliciosa.

¿Cómo haces para mantener una calidad tan alta en el servicio?

—Para mantener este servicio me apoyo en un equipo de 20 personas muy profesionales que hacen las cosas rápidas y eficientemente. Ellos mismo hacen la limpieza, tallan, lavan los baños. No cuento con un equipo de limpieza como tal porque parto de la lógica que si trabajan limpiamente, tienen menos qué limpiar. Si tú vas a mi bar en este momento, puedes comer sobre el lavabo por lo limpio que está, si la gente no tiene pasión por lo que hace, entonces no es la persona indicada para trabajar en Mr. Coco porque se convierte en un trabajo común y corriente y aquí de lo que se trata es de descubrir el arte del bartending, el servicio y la hospitalidad en un nivel superior.

Si vas a Las Vegas, no dejes de visitar este increíble lugar. / Cortesía

¿Con tantos logros y reconocimientos que has obtenido a nivel mundial cuál dirías que es tu siguiente meta?

—Busco posicionar a Mr. Coco como una cultura en Las Vegas porque es una gran ciudad que se renueva en promedio cada diez años y que sea reconocido entre los mejores 50 bares del mundo, como el Limantour de la Ciudad de México, y que la gente se dé cuenta de todo el trabajo y compromiso que hay detrás de la preparación de una bebida.

Me gustaría ver más bares del tipo de Mr. Coco en Las vegas, que está comprometido con la calidad, y espero que llegue a convertirse en un embajador de la hospitalidad en Las Vegas para el mundo.

¿Por qué recomendarías a los turistas mexicanos darse una vuelta por el bar?

Es un buen lugar para los turistas mexicanos que buscan celebrar su aniversario, o recién casados, un buen lugar para ir a conocer y sobre todo para la interacción porque es un sitio extraordinario para impresionar a tu invitado, después de estar en Mr. Coco ya nada les parecerá igual…