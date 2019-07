Cifra negra de comercios que no denuncian delitos aumenta 19%

La cifra negra de comercios que no denuncia algún asalto o extorsión en la capital del país creció en 19% durante el segundo trimestre del año, de acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Al dar a conocer una investigación sobre la incidencia delictiva en los comercios de la ciudad, el organismo explicó que de abril a junio 20 de cada 100 establecimientos fueron víctimas de la delincuencia.

Del total de los negocios que fueron asaltados, el 83.6% sufrió una sola vez algún acto delictivo, el 11.5% dijo haberlos sufrido en dos ocasiones y el 3.3% fue víctima de la delincuencia hasta en tres ocasiones.

Esta situación se agrava porque los comerciantes no denuncian. Por ejemplo, en el primer trimestre del año el 45.5% de los afectados por algún robo no levantó la carpeta de investigación correspondiente, pero para el segundo trimestre del año el porcentaje se elevó a 65.5%, es decir, un aumento de 19%.

Además, la cifra de establecimientos que no acudió a las autoridades cuando sufrieron una extorsión pasó de 76.5 a 85.8%, esto es, un incremento de 9%.

De acuerdo a las cifras oficiales que reporta la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, de enero a junio hubo 10 mil 459 robos a negocios, de los cuales siete mil 863 fueron sin violencia y el resto con violencia. Ambas modalidades de robo van a la baja, reportó la PGJ.

Impunidad frena denuncia

“A mí me han extorsionado, pero me da miedo denunciar porque me pueden hacer algo”, relató Guadalupe, quien tiene un puesto de ropa en la alcaldía de Venustiano Carranza.

De acuerdo al propio estudio de la Canaco, la mayoría de las comerciantes no denuncia porque consideran que es una pérdida de tiempo.

“Al preguntar a los empresarios afectados la razón por la cual no presentaron la denuncia correspondiente, se obtuvo que el 39.4% no lo hizo por considerar que es una pérdida de tiempo; el 29.1% no presentó la denuncia por miedo a represalias por parte de los delincuentes, el 18.7% no confía en las autoridades, y el 7.9% no supo cómo hacerla”, precisó la Canaco.

Según la investigación, el 41.9% de los atracos fue perpetrado por una sola persona, el 29.9% por bandas organizadas y 26.9% por grupos de personas desorganizadas. En el 1.3% de los casos no fue posible identificar al agresor.

El horario predilecto para asaltar, según la encuesta, es de 12:00 a 19:00 horas, y la arma que es más utilizada para robar es la pistola.

Fomentar la denuncia

El presidente del Consejo Ciudadano de la CDMX, Salvador Guerrero, comentó a Publimetro que entre los comercios debe existir una cultura de la denuncia y prevención del daño patrimonial, pero sobretodo, una cultura para reportar, denunciar y ratificar, de lo contrario los delitos no disminuirán.

“Estamos seguros que la cultura de la denuncia puede servir para terminar con la impunidad, pasando por la terminación o el abatimiento de la cifra negra. Este es un proceso largo, pero se inicia con el empoderamiento de los ciudadanos reportando, denunciando y ratificando ante el Ministerio Público, a pesar de las debilidades institucionales que todavía muestra el MP”, sostuvo.

Comercios más asaltos:

Minisúper: 39%

Muebles y línea blanca: 25%

Refacciones para auto: 21.8%

Papelerías: 20.7%

Abarrotes: 20.4%

Material y equipo eléctrico: 20%

Niveles de extorsión por alcaldía:

Cuauhtémoc: 21.9%

Iztapalapa: 18%

Gustavo A. Madero: 12.6%

Venustiano Carranza: 8.2%

Miguel Hidalgo: 7.7%

Tlalpan: 7.1%

