Rechaza AMLO que 'ley garrote' sea para reprimir libertades

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en Tabasco se aliste una reforma para castigar a quienes realicen bloqueos y manifestaciones, por lo que esperó que el gobernador aclaré la denominada ‘ley garrote’ que trascendió en redes sociales.

“No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que, de acuerdo a la información que tiene, lo que se está buscando con la legislación de Tabasco es otra cosa:

“Se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana. Eso no, así no es la cosa. Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare”, manifestó.

’No hay en Tabasco oposición a Dos Bocas’

En tanto, el mandatario aseguró que en el caso de la refinería Dos Bocas, en Tabasco no ha oposición.

“Al contrario, la gente está contenta, se hizo una consulta en Paraíso donde se va a construir la refinería y en todo Tabasco la gente está muy contenta”, señaló.

Y agregó: “¿Desde cuándo no hay una inversión así, en Tabasco? Se han dedicado nada más a sacar petróleo crudo de Tabasco, de Campeche y no se les devolvía nada a los estados petroleros del sureste. Ahora la gente está contenta, porque va a haber trabajo, ya están dándose muchos empleos, no solo para tabasqueños, sino para veracruzanos, para chiapanecos, para tamaulipecos, para todos los que han trabajado siempre en la industria petrolera”.

Llama a terminar con el huachicol

El presidente reiteró su llamado a terminar con la práctica de huachicol en estaos de Puebla e Hidalgo, donde todavía hay resistencias.

“Pedirles a todos que abandonen esas actividades ilícitas y que se respete a la autoridad, y que se tome en consideración que hay programas de apoyo a la gente, a los jóvenes […] Entonces, que no haya esos sobornos, que no haya el moche, hay que hacer la investigación y separar, o sea, no mezclar, hay que garantizar el derecho de manifestación, ese es un derecho sagrado”.

