AMLO pide aplauso para Barbosa en primer acto público como gobernador

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este viernes el Hospital Rural de Xicotepec, en Puebla, como parte de su gira por unidades médicas para supervisar el sector salud, y en el acto pidió un aplauso para el nuevo gobernador de dicho estado.

“Vamos a darle un aplauso al gobernador Miguel Barbosa que nos da mucho gusto que nos acompañe y nos vamos a seguir encontrando porque voy a regresar”, dijo casi al término del acto.

Cabe destacar que en sus visitas por Hospitales Rurales, el presidente suele pedir aplausos para los gobernadores, ya que insiste en que se trabaja de manera conjunta para lograr la Cuarta Transformación de la vida pública de México que impulsa su gobierno.

En este caso no fue la excepción. López Obrador se congratuló por la presencia del nuevo gobernador de Puebla -quien recién este jueves rindió protesta- en el diálogo con trabajadores de la salud.

“Me da gusto que este con nosotros el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mucho gusto que nos acompañe”, dijo también al inicio de su mensaje.

En esta línea indicó que no va a haber “divorcio” entre el gobierno y el pueblo. “No es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, abundó.





“¿Me van a ayudar a empujar el elefante?”

En el evento que presidió el mandatario, aseguró que va a regularizar a trabajadores de la salud y se eliminarán los contratos por honorarios, por lo que solicitó su ayuda para empujar al “elefante blanco”, refiriéndose a este sector.

“¿Me van a ayudar a empujar el elefante?”, cuestionó, a lo que los trabajadores contestaron de forma unánime que sí.

El mandatario también les informó que no se va a eliminar el programa IMSS-Bienestar, como señalan los rumores “que meten mucho miedo”, sino va a fortalecerse.

“Ya estamos gobernando y llevando a cabo cambios porque no es el quítate tu porque quiero yo. No es mas de lo mismo, no es un simple cambio de gobierno, es un camino de régimen, es una transformación”, aseguró.

Con lo anterior, indicó que logró la victoria -de llegar a la Presidencia- con la encomienda de transformar a México. “No llegamos para ocupar cargos, llegamos para transformar al país”, sostuvo.

En tanto, López Obrador dijo tener una fórmula sencilla para gobernar: “Cero corrupción, cero impunidad y cero lujos en el gobierno”.

