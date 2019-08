Tiroteo en plaza comercial de El Paso, Texas, deja varios muertos

"Múltiples personas" resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial de El Paso (Texas, Estados Unidos) y la situación "está todavía activa", indicaron las autoridades locales.

"Tiroteo en marcha. Manténganse alejados del área del centro comercial de Cielo Vista. La escena está todavía activa", escribió la policía de El Paso en su cuenta de Twitter a las 12.30 hora local (17.30 GMT).

BREAKING: Our crew can confirm 18 people were shot or injured at the Walmart at Cielo Vista. We are working to get on air as we speak. https://t.co/wfXkVyoLs8

— KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019