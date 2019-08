Groenlandia se derrite: pierde 11 mil millones de toneladas de hielo en 24 horas

La ola de calor llegada al Ártico tras su paso por Europa ha provocado en los últimos días temperaturas récord y una aceleración del deshielo en Groenlandia, un fenómeno que los expertos relacionan con las oscilaciones climáticas.

La estación del Instituto Meteorológico Danés (DMI) en Summit, en el centro de la capa de hielo permanente, registró los dos primeros días de este mes 2.7 y 4.7 grados, superando el récord de 2012 de 2.2 grados, aunque las cifras aún deben de ser contrastadas con las de otra estación próxima para ser definitivas.

El casquete glaciar groenlandés perdió el pasado jueves 11 mil millones de toneladas, otra cifra récord, más del doble de la media diaria en la época de deshielo, y el 60% de la superficie de esa capa estaba sometida a un proceso de derretimiento.

Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, ha experimentado desde abril temperaturas superiores a la media, lo que ha provocado que el inicio de la temporada de deshielo, que normalmente se produce a finales de mayo, se haya adelantado un mes, explica John Cappelen, uno de los climatólogos jefe del DMI.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019