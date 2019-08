Captan a José Antonio Meade cuando salía de Palacio Nacional

El ex candidato presidencial, José Antonio Meade, fue captado cuando salía esta mañana de Palacio Nacional en compañía de José Antonio Gozález Anaya, ex secretario de Hacienda y ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según trascendió, ambos ex funcionarios se reunieron con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su habitual conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el funcionario federal negó que se haya reunido con ellos, ante las preguntas de los reporteros que estaban en el lugar, Herrera dijo que no vio a ninguno de los dos y que quizá fueron a Palacio “a hablar entre ellos”.

